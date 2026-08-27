Cuernavaca.- Roselia “N”, “La China”, identificada por las autoridades con vínculos con los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y (CT) Tlahuica, fue detenida por agentes de Investigación Criminal y Antisecuestros en el municipio de Temoac, por su presunta intervención en un secuestro perpetrado en 2021.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que “La China” operaba regionalmente en diversas conductas delictivas, como amenazar y coaccionar a personas para que vendieran drogas.

Tras su aprehensión, junto con otra mujer, en un cateo practicado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) la madrugada de ayer, trascendió en la región oriente de Morelos que “La China” estaría implicada en el asesinato del exedil de Temoac, Valentín Lavín Romero, cuyos sicarios irrumpieron en su oficina y lo mataron a balazos el 23 de julio pasado.

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También el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el expresidente municipal era investigado por posibles nexos con las células criminales conocidas como “Los Aparicio” y “Los Huazulco”, relacionadas con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos.

La fiscalía morelense informó que los datos de inteligencia ubican a “La China” como líder en una estructura delictiva antagónica al grupo de ‘Los Aparicio' y/o ‘Los Huazulcos’”, a cuyas estructuras delictivas presuntamente pertenecía el alcalde asesinado y su esposa Marisol Romero Zamora, detenida por la Agencia de Investigación Criminal cuatro días después del asesinato de su cónyuge.

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La captura

La FGE informó que como parte de la estrategia contra el secuestro y la extorsión, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) ejecutó orden de aprehensión en contra de dos mujeres por probables hechos delictivos registrados en el municipio de Temoac.

La dependencia informó que una denuncia anónima activó las investigaciones y la solicitud de la orden de aprehensión, por lo que elementos de Investigación Criminal y antisecuestros, apoyados por fuerzas castrenses y Seguridad Pública federal y estatal, ejecutaron la orden de cateo en un inmueble, en cuyo interior se localizaban Roselia “N” y Karen Anali “N”.

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En el cateo, Karen Anali “N” fue sorprendida en posesión de dosis de material sólido cristalino con características del “cristal”. Ambas fueron puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente.