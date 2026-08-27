El día de mañana se cumplen 10 años de que la leyenda de Juan Gabriel comenzó a escribirse, desde entonces su legado a través de su música ha estado presente y constante en la vida de los mexicanos, es por eso que este día no pasará desapercibido para sus fans, ya que se han organizado diversos eventos en los cuales podrán disfrutar de sus grandes éxitos.

A 10 años de ausencia

JUAN GABRIEL: MI PRIMER BELLAS ARTES

Esta vez no será el Zócalo el escenario para proyectar uno de los momentos más importantes de la música popular en México, cuando el llamado "divo de Juárez", pese a toda la polémica que generó en su momento, logró presentarse en el recinto máximo de la cultura en todo el país, el Palacio de Bellas Artes; sus fans ahora podrán disfrutarlo en la comodidad de una sala de cine, con una versión restaurada de ese concierto realizado en 1990.

¿Dónde? Diversos cines de la cadena Cinemex, del 28 al 30 de agosto

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JUAN GABRIEL DESDE PLAZA GARIBALDI

En este aniversario no podía faltar el homenaje que año con año se hace al divo en este lugar tan emblemático, desde temprana hora sus fans se reunirán en torno a la estatua de Juan Gabriel, y ahí estará presente Jaime Varela, el mejor imitador de Juan Gabriel y quien formó parte de sus coros en 1994.

¿Dónde? Plaza Garibaldi, 28 de agosto desde las 7 horas.

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Decenas de personas celebrando a Juan Gabriel en Garibaldi. Foto: Archivo Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

ASÍ SUENA MÉXICO

Aunque hay que esperar un poco más, en este homenaje a la música mexicana serán recordados dos grandes ídolos, Juan Gabriel y José José, a través de un medley con sus grandes éxitos y que serán interpretados por una orquesta sinfónica y un mariachi, bajo la batuta del director Fernando Cueto, quien además a preparado un repertorio con canciones como "Cucurrucucú paloma", "La malagueña", "El pastor", "México lindo y querido", por mencionar algunas.

¿Dónde? Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, 13 de septiembre, 19:30 horas.

JUAN GABRIEL: 10 ANIVERSARIO LUCTUOSO

Sólo las grandes figuras del mundo del espectáculo y la cultura reciben un homenaje como el de la Lotería Nacional, primero fue un timbre postal que fue presentado hace un par de días y ahora un sorteo con el cual Juan Gabriel será recordado, ya que es un artista que ha contribuido a engrandecer el patrimonio artístico de México, además de que su obra continúa inspirando a la sociedad. En esta ocasión se sortearán 17 millones de pesos.

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¿Dónde? Teatro Lotería Nacional. Av. Hidalgo 130, colonia Guerrero, 28 de agosto, 20 horas.

La develación del billete forma parte de los homenajes por los 10 años de la muerte del cantante. Foto: César González/ EL UNIVERSAL.

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