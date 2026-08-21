“No me provoquen”, decía Juan Gabriel frente a una multitud enardecida en Bellas Artes mientras interpretaba “Hasta que te conocí”. Décadas después, la canción volvió a cobrar fuerza entre los mexicanos tras la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra el pasado 5 de julio.

Para María José Cuevas, documentalista y productora de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes, la canción representa mucho más que una interpretación musical: es una pieza que retrata una manera muy mexicana de vivir el dolor.

“No hay manera de que Juan Gabriel no nos represente como mexicanos. Es parte de nuestra cultura, de nuestras venas, pero ‘Hasta que te conocí’, para mí es una obra maestra”, expresa en entrevista sobre el concierto que se estrenará el 28 de agosto, día del décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel.

A pocos días de que se cumplan 10 años del fallecimiento de El Divo de Juárez, Cuevas, quien también trabajó en Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, recupera aquella emblemática presentación en Bellas Artes para llevarla de nuevo a las salas de cine.

Para la documentalista, uno de los elementos que hacen especial a “Hasta que te conocí” es la manera en que Juan Gabriel construyó la interpretación, convirtiéndola prácticamente en una puesta en escena.

“La canción está dividida en cuatro actos. O sea, es el dolor llevado al goce musical. Creo que eso somos los mexicanos: el dolor lo exponemos y cantamos”, considera.

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Más cerca del divo

Una de las cosas que permitió construir Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes fue encontrar material que había quedado fuera de la grabación original, pues las cámaras utilizadas durante aquel show habían sido desechadas, pero Juan Gabriel decidió conservar parte de ellas.

“Descubrimos que Juan Gabriel tenía la pedacería de todas esas cámaras que no se habían usado o habían quedado desechadas del concierto original. Es decir, no tenía el concierto completo, pero tenía cachitos de cámaras”, explica Cuevas.

Con este material, la nueva versión busca acercar al público a Juanga desde otra perspectiva y mostrar momentos que no habían tenido exposición en la edición original.

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“Se usaron las cámaras más de close up o de medium shot, las más cercanas a él, la experiencia te hacía estar más cerca de él. Creo que Juanga está más vivo que nunca y que nunca va a desaparecer. Va de generación en generación, o sea, ya es parte de nuestra identidad”.

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