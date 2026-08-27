Amazon México tiene una oferta que puede interesarte. Se trata de un paquete con 6 focos inteligentes HIFILUZ con conexión WiFi, disponible por menos de 600 pesos, una alternativa atractiva para comenzar a convertir diferentes espacios de la casa en ambientes inteligentes.

Lo mejor de esta promoción es que no necesitas comprar los focos uno por uno. Con un solo paquete puedes iluminar varias habitaciones, colocar algunos en recámaras y sala o incluso utilizar otros como reemplazo para tenerlos disponibles cuando sea necesario.

¿Por qué vale la pena comprar el set de focos inteligentes?

Uno de los grandes atractivos de la oferta es la cantidad de focos que incluye. Seis piezas por menos de 600 pesos significa que puedes equipar buena parte de tu hogar con iluminación inteligente sin realizar un desembolso considerable.

Además, la conexión WiFi elimina la necesidad de instalar un sistema complejo para comenzar a controlar la iluminación. Esto convierte al paquete en una opción interesante tanto para quienes ya tienen una casa inteligente como para quienes apenas quieren dar sus primeros pasos en este tipo de tecnología.

Dependiendo de las funciones disponibles en el modelo, este tipo de focos puede permitir controlar aspectos de la iluminación desde un dispositivo compatible, lo que resulta especialmente práctico cuando quieres encender o apagar las luces sin levantarte del sofá o de la cama.

También pueden ser una buena alternativa para crear diferentes ambientes. Puedes utilizarlos para iluminación cotidiana, complementar tu espacio de entretenimiento o darle un aspecto más tecnológico a una recámara o estudio.

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Otro punto a favor es que los focos inteligentes pueden hacer más cómoda la rutina diaria. Tener la posibilidad de controlar la iluminación desde el celular o mediante las funciones compatibles con el ecosistema del producto puede resultar mucho más práctico que depender exclusivamente del interruptor tradicional.