LA PAZ, BCS. — Dos personas fueron rescatadas por elementos de la Secretaría de Marina luego de presentar dificultades para salir del agua en las inmediaciones del Arco de Cabo San Lucas; una de ellas sufrió un politraumatismo craneoencefálico.

La Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos recibió una llamada de emergencia en la que se alertó que dos hombres estaban en situación de riesgo en esta zona turística que registra oleaje elevado.

Ante ello se movilizó al personal especializado para proceder al rescate.

La Secretaría de Marina activó el Plan Marina Rescate y desplegó dos embarcaciones tipo Defender, además de nadadores rescatistas y personal de Sanidad Naval.

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Rescatan a dos hombres con dificultades para salir del mar en Los Cabos, BCS; uno sufrió traumatismo craneal. Foto: Especial.

Al llegar al sitio, los elementos localizaron a los dos hombres, ambos mexicanos, y realizaron las maniobras para sacarlos del agua. En el lugar recibieron una primera valoración y atención médica. Las autoridades confirmaron que uno de los hombres presentó una lesión por politraumatismo craneoencefálico.

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Posteriormente fueron trasladados por mar hasta el muelle del Sector Naval de Cabo San Lucas, donde paramédicos del Cuerpo de Bomberos los recibieron y llevaron a un hospital para continuar con la atención médica especializada.

Tras el incidente, las autoridades navales pidieron a visitantes y prestadores de servicios turísticos respetar las restricciones de acceso en áreas consideradas de riesgo y atender las indicaciones de las autoridades para prevenir nuevos accidentes.

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Rescatan a dos hombres con dificultades para salir del mar en Los Cabos, BCS; uno sufrió traumatismo craneal. Foto: Especial.

El arco de Cabo San Lucas es una de las zonas más visitadas del destino y recibe diariamente recorridos a través de embarcaciones. Los prestadores de servicios conocen los límites de acercamiento y restricciones según el oleaje.

En algunas ocasiones residentes y turistas se aproximan también incluso por una zona terrestre, cerros adyacentes, pero que representan un peligro tanto por el ascenso como por los cambios de marea.

Semanas atrás autoridades de la Zona Federal Marítimo Terrestre restringieron temporalmente el acceso al Arco y a la Playa del Divorcio, luego de que turistas y residentes intentaran llegar hasta la franja de arena que queda expuesta bajo la formación rocosa en ciertas condiciones de marea.

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En aquella ocasión, Protección Civil advirtió sobre el fuerte oleaje y mar de fondo, por lo que colocó bandera negra para impedir acceso a la zona.

dmrr/cr