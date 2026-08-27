Mérida, Yucatán. - El incremento de afectaciones a la salud mental enciende las alertas en Yucatán.

Víctor Chan Martín, presidente de Hogares Maná, advirtió que la depresión y ansiedad son las afectaciones mentales más frecuentes en Yucatán, a las que se suman la esquizofrenia, psicosis y neurosis.

Indicó que estos trastornos afectan tanto a las infancias como a los adolescentes y adultos, lo que se refleja en la tasa elevada de suicidios, que ha aumentado entre un 300 por ciento en los últimos 15 años.

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Alertó que los problemas que se asocian con la salud mental implican vivir situaciones de violencia y abusos sexuales, que se manifiestan y agravan el deterioro mental.

Para hacer frente a este problema de salud, el Gobierno de Yucatán recibirá recursos federales por 5 millones de pesos para implementar estrategias de prevención, atención y control de la salud mental y las adicciones.

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Sobre los citados recursos, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) señaló que el estado de Yucatán deberá entregar mensualmente informes sobre las actividades realizadas, el destino y aplicación de los recursos, los resultados obtenidos y el avance del

La Conasama condiciona la segunda entrega de los recursos, siempre y cuando, la administración estatal compruebe la correcta inversión y al cumplimiento de las metas establecidas en el convenio firmado con la Secretaría de Salud federal.

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