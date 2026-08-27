[Publicidad]
Mérida, Yucatán. - El incremento de afectaciones a la salud mental enciende las alertas en Yucatán.
Víctor Chan Martín, presidente de Hogares Maná, advirtió que la depresión y ansiedad son las afectaciones mentales más frecuentes en Yucatán, a las que se suman la esquizofrenia, psicosis y neurosis.
Indicó que estos trastornos afectan tanto a las infancias como a los adolescentes y adultos, lo que se refleja en la tasa elevada de suicidios, que ha aumentado entre un 300 por ciento en los últimos 15 años.
Lee también Refuerzan operativo en Escuinapa, Sinaloa ante reportes de enfrentamientos; autoridades piden atender indicaciones
Alertó que los problemas que se asocian con la salud mental implican vivir situaciones de violencia y abusos sexuales, que se manifiestan y agravan el deterioro mental.
Para hacer frente a este problema de salud, el Gobierno de Yucatán recibirá recursos federales por 5 millones de pesos para implementar estrategias de prevención, atención y control de la salud mental y las adicciones.
[Publicidad]
Sobre los citados recursos, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) señaló que el estado de Yucatán deberá entregar mensualmente informes sobre las actividades realizadas, el destino y aplicación de los recursos, los resultados obtenidos y el avance del
La Conasama condiciona la segunda entrega de los recursos, siempre y cuando, la administración estatal compruebe la correcta inversión y al cumplimiento de las metas establecidas en el convenio firmado con la Secretaría de Salud federal.
Detienen a “La China”, presunta líder criminal vinculada al CJNG y Tlahuica; la investigan por secuestro en Morelos
dmrr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Ramón Fernández busca abrirse camino en la música con el country tumbado
Universal Deportes
La histórica camiseta de Michael Jordan en las Finales de 1998 sale a subasta por 10 millones de dólares
Estados
Congreso de Veracruz entrega medalla a la luchadora social, Gloria Sánchez; reconocen su trayectoria política
Tendencias
Toy Story 5 llega a Disney+ tras triunfar en cines; esta es su fecha de estreno en streaming
Al día
Ecatepec inicia pavimentación en Jardines de Morelos tras décadas de abandono
La Roja
Biker estrenaba moto y encontró la muerte bajo un camión, en la México-Puebla
Espectáculos
“El Yo no fui” Marco Asensio niega aventura con Karina Torres tras lo dicho en LCDLFMX4
Al día
VIDEO: ¿Sushi en un tubo? El curioso invento que ya puedes probar en CDMX