Metrópoli | 27-08-26 | 15:55 |

Policías y personal de Protección Civil de la evitaron que un joven de 20 años atentara contra su vida al pretender lanzarse desde un puente peatonal en y la calle Benvenuto Cellini.

Tras recibir un reporte de emergencia por radio a través de la , se activó el protocolo de atención y elementos de las unidades PCBJ-104 y PC-105 arribaron al lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad, iniciaron el diálogo de y el aseguramiento de la persona, quien se encontraba sobre el barandal.

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Una vez fuera de peligro, la persona fue valorada y se dictaminó que estaba consciente y que no presentaba lesiones aparentes, por lo que fue trasladada al Hospital General Gregorio Salas para su atención médica.

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JACL/cr

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