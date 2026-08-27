Policías y personal de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez evitaron que un joven de 20 años atentara contra su vida al pretender lanzarse desde un puente peatonal en Periférico y la calle Benvenuto Cellini.

Tras recibir un reporte de emergencia por radio a través de la Base Blindar BJ 360°, se activó el protocolo de atención y elementos de las unidades PCBJ-104 y PC-105 arribaron al lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad, iniciaron el diálogo de contención emocional y el aseguramiento de la persona, quien se encontraba sobre el barandal.

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Una vez fuera de peligro, la persona fue valorada y se dictaminó que estaba consciente y que no presentaba lesiones aparentes, por lo que fue trasladada al Hospital General Gregorio Salas para su atención médica.

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