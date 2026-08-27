Ecatepec, Méx. - El gobierno municipal inició la repavimentación de Circuito Morelia Norte, una de las vialidades principales del fraccionamiento Jardines de Morelos Quinta Sección, comunidad en la que suman más de 2.1 kilómetros de avenidas rehabilitadas, después de más de dos décadas de abandono.

“Es histórico lo que estamos haciendo, ustedes lo saben, lo perciben y ya lo empezaron a sentir”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss al dar el banderazo de inicio de la obra, que se realiza con el tren de pavimentación que donó a Ecatepec la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos trabajando a marchas forzadas, convulsionando el gobierno lo más que podemos. Trabajamos de noche con más de 30 brigadas de bacheo; tanto en la zona de Valle de Aragón, de este lado estamos en todo Jardines de Morelos. Ya llevamos más de 10 colonias integrales en el tema del bacheo”, dijo.

“Es histórico lo que estamos haciendo, ustedes lo saben, lo perciben y ya lo empezaron a sentir”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.| Foto: Especial.

La edil reiteró que Ecatepec padece décadas de rezago debido a gobiernos que olvidaron las comunidades, lo que llenó de estigmas y discriminación al municipio, aunque los atrasos están quedando en el pasado.

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Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que suman 2.1 kilómetros de vialidades rehabilitadas en Jardines de Morelos Quinta Sección y pronto serán repavimentadas otras importantes avenidas, como Circuito Morelia Oriente y Sur, boulevard Toluca y las calles Guanajuato y Guadalajara.

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Araceli García Hernández, delegada de la comunidad, mencionó que “nunca se nos hizo caso en la colonia, pero el día de hoy aquí están los frutos, el trabajo, el esfuerzo de nuestra presidenta municipal (Azucena Cisneros); el día de hoy se dio el banderazo para que se realicen las obras”.

La obra se realiza con el tren de pavimentación que donó a Ecatepec la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. | Foto: Especial.

Salvador Oviedo, también colono, relató que “nos olvidaron bastante tiempo” y durante más de 20 años Circuito Morelia Norte no recibió mantenimiento, por lo que estaba totalmente deteriorado.

“Me parece magnífico, después de estar abandonados un promedio de 26 años, que fue la última repavimentación que se hizo. Ahora que llegó la presidenta municipal Azucena Cisneros, está luchando por hacer mejoras y trabajos, ya que gobiernos anteriores nos habían relegado”, contó.

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Rosa María Acosta Cano, vecina de Jardines de Morelos, coincidió en que fueron más de 20 años de olvido y ahora por fin están mejorando el fraccionamiento.

Colonos señalan que hace más de 20 años no se pavimentaba la zona. | Foto: Especial.

Relató que ella usa bicicleta y varias veces estuvo cerca de sufrir accidentes “porque los carros van buscando por dónde está mejor el camino, entonces he estado a punto de que me atropellen”.

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La profesora Gardenia Rodas Contreras recordó que tiene más de 30 años de vivir en Jardines de Morelos y “nunca se había dado este tipo de obra”, por lo que agradeció a Cisneros Coss el apoyo, al igual que a la escuela secundaria 169, ubicada en la colonia Llano de los Báez, donde recibieron ayuda para la reforestación del plantel.

“Padecíamos calles destrozadas, no teníamos iluminación, agua, no teníamos la seguridad que ahorita ya se ve”, expresó.

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JACL/cr