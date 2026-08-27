La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este jueves que gestionó la llegada a Venezuela de 2.9 millones de dosis de vacunas y también ha suministrado materiales para el tratamiento de millones de litros de agua, todo esto en el marco de la recuperación sanitaria del país tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio.

Una parte de las dosis fueron adquiridas a través del fondo rotatorio regional de la OPS, un mecanismo para obtener vacunas con fondos propios del Gobierno, pero a precios asequibles, mientras que otras provinieron de donaciones, dijo a EFE esta oficina de la Organización Mundial de la Salud, que también apoyó en la logística de las vacunas, como la cadena de frío y el traslado.

Del total, detalló la OPS, 1.23 millones corresponde a pentavalente, 1,03 millones de toxoide, 250 mil contra la rabia canina, 199 mil de SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), 100 mil contra la fiebre amarilla, 96 mil de BCG (tuberculosis), y 10 mil de sarampión y rubéola, dosis que fueron transportadas a Venezuela entre junio y julio.

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En una nota de prensa de hoy, la OPS indicó que, tras más de 60 días del doblete sísmico que afectó principalmente el norte de Venezuela, más de 226 mil personas han sido atendidas en hospitales y se han realizado más de 44 mil consultas a través de los Equipos Médicos de Emergencia, en coordinación con el Gobierno de Venezuela.

Además, señaló que la cooperación técnica se ha enfocado en modernizar la vigilancia epidemiológica en Venezuela, fortalecer los sistemas de información en salud, ampliar las capacidades diagnósticas de laboratorio y reforzar la atención en salud mental y apoyo psicosocial.

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Como avances, mencionó la reactivación de un laboratorio de salud pública de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, así como el fortalecimiento del Instituto Nacional de Higiene y la implementación de herramientas digitales para mejorar la gestión de datos y la coordinación de la respuesta en salud.

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La OPS reafirmó su "compromiso de seguir acompañando a Venezuela en la recuperación del sistema sanitario, promoviendo una respuesta cada vez más eficiente, articulada y basada en evidencia para proteger la salud de la población afectada".

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El número de muertos tras los sismos es de al menos seis mil 509, según un balance oficial publicado el lunes, que sumó 71 fallecimientos respecto a los reportados la semana pasada.

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