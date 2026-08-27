El lago de Pátzcuaro recibió 80 mil crías de pez blanco, una especie endémica de la región, con lo que suman 400 mil ejemplares introducidos al cuerpo de agua por el Gobierno de Michoacán.

Los peces fueron producidos en la Reserva Ecológica de Especies Endémicas, la cual se encuentra en la zona lacustre de Urandén, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

El desglose histórico de la especie detalla que en 2022 se liberaron 102 mil crías; cifra que continuó con 10 mil organismos para 2023, 54 mil peces en 2024, 70 mil en 2025 y un acumulado de 165 mil ejemplares en lo que va de 2026.

Con la introducción de los ejemplares se busca la restauración ambiental en las comunidades de la ribera del lago. Foto: Especial

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El pez blanco es una de las especies endémicas más representativas y parte del patrimonio natural de la región.

Cuenta con la Indicación Geográfica, declaración otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la cual reconoce su origen, valor cultural, métodos tradicionales de pesca y aportaciones a la identidad gastronómica de Michoacán.

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Este distintivo ampara al aprovechamiento sustentable de la especie Chirostoma estor mediante pesca artesanal y prácticas de acuicultura en 30 municipios michoacanos, con el propósito de garantizar la conservación de la especie y fomentar el desarrollo económico de comunidades indígenas y cooperativas locales.

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