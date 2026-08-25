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Morelia, Michoacán.- El Gobierno del Estado de Michoacán va a retirar los últimos 280 camiones viejos que proporcionan servicio a la población y los sustituirá por 160 unidades híbridas (funcionan con gasolina o electricidad).
Actualmente prestan servicio 80 unidades nuevas que costaron 85 millones de pesos; el parque vehicular se actualiza de acuerdo con el Plan Integral de Movilidad y los 280 camiones del transporte público que actualmente circulan en la capital de Michoacán, se encuentran en mal estado, por lo que serán retirados y enviados a chatarrización, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).
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Dijo que los vehículos que serán retirados presentan antigüedad, deterioro o incumplimiento de las normas ambientales, por lo que representan una fuente importante de contaminación. En conjunto, se estima que estas unidades generan más de 25 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂).
El mandatario estatal michoacano consideró que el reemplazo permitirá evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, sin reducir la oferta de transporte para los usuarios.
Además el Morebús será un sistema de transporte rápido, sustentable y moderno, con capacidad para atender a alrededor de 80 mil usuarios diariamente.
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“El proyecto Morebús contempla una reducción de hasta 44 por ciento en las emisiones de gases contaminantes asociadas al sistema, con lo que se busca contribuir a mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una movilidad más sustentable en Morelia”, aseveró.
Y especificó: Las nuevas unidades reducirán las emisiones contaminantes y mejorarán las condiciones del transporte público para más de 300 mil habitantes de Morelia que habitan en la zona Poniente de la capital del estado.
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