Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron un operativo de revisión a transportes de sustancias peligrosas en el Anillo Periférico, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el que se levantaron nueve infracciones y nueve garantías de pago.

El dispositivo estuvo realizado por efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, quienes realizaron 10 revisiones, levantaron nueve infracciones, seis de ellas por exceso de velocidad y las otras tres por circular en carriles centrales.

Realizaron 10 revisiones, levantaron nueve infracciones, seis de ellas por exceso de velocidad y las otras tres por circular en carriles centrales. | Foto: Especial.

Además, se tomaron nueve garantías de pago y se realizó una amonestación.

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En la acción participaron 61 policías y 32 vehículos oficiales.

El dispositivo estuvo realizado por efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, quienes realizaron 10 revisiones. | Foto: Especial.

La SSC informó que estas acciones obedecen a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial. Los dispositivos son realizados de forma aleatoria a unidades tipo pipa que transportan gas.

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JACL/cr