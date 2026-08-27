Metrópoli | 27-08-26 | 19:15 |

Elementos de la realizaron un operativo de revisión a transportes de sustancias peligrosas en el Anillo Periférico, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la , en el que se levantaron nueve infracciones y nueve garantías de pago.

El dispositivo estuvo realizado por efectivos de la , quienes realizaron 10 revisiones, levantaron nueve , seis de ellas por exceso de velocidad y las otras tres por circular en carriles centrales.

Realizaron 10 revisiones, levantaron nueve infracciones, seis de ellas por exceso de velocidad y las otras tres por circular en carriles centrales. | Foto: Especial.
Realizaron 10 revisiones, levantaron nueve infracciones, seis de ellas por exceso de velocidad y las otras tres por circular en carriles centrales. | Foto: Especial.

Además, se tomaron nueve garantías de pago y se realizó una amonestación.

Lee también

En la acción participaron 61 policías y 32 vehículos oficiales.

El dispositivo estuvo realizado por efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, quienes realizaron 10 revisiones. | Foto: Especial.
El dispositivo estuvo realizado por efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, quienes realizaron 10 revisiones. | Foto: Especial.

La SSC informó que estas acciones obedecen a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, prevenir riesgos a la población y garantizar la seguridad vial. Los dispositivos son realizados de forma aleatoria a unidades tipo pipa que transportan gas.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]