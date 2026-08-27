La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó este jueves las llaves de la Ciudad de México a la activista estadounidense Angela Davis, a quien reconoció su lucha por la igualdad, la justicia y contra la segregación racial.

“Estas llaves significan que las puertas de nuestra ciudad siempre estarán abiertas para ti y que la capital de México siempre será tu casa. Hoy entregamos las Llaves de la Ciudad, a una mujer que ha dedicado su vida a abrir puertas; puertas que parecían selladas: las de la libertad, la igualdad y la justicia. Mujer negra, feminista, comunista, intelectual y militante”, dijo.

En una ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina destacó que sus ideas son necesarias y urgentes ante una ultraderecha internacional que ha declarado la guerra a los pueblos.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó este jueves las llaves de la Ciudad de México a la activista estadounidense Angela Davis. | Foto: Especial.

Asimismo, expresó su solidaridad con las personas migrantes y sostuvo que “ningún ser humano es ilegal y expresamos toda nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos migrantes en Estados Unidos”.

Adelantó que este viernes inaugurará una Casa de las Tres R’s, con el nombre de Angela Davis.

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La mandataria señala que las llaves significan que las puertas de la ciudad siempre estarán abiertas para Davis. | Foto: Especial.

En su oportunidad, la activista Angela Davis destacó que la Ciudad de México sea una ciudad feminista.

“Sabemos que cuando las mujeres, cuando las feministas asumen el liderazgo, no es solo para llamar la atención sobre la difícil situación de las mujeres; es para cambiar el mundo para todos, sin importar el género”, aseveró.

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Es un honor entregar las Llaves de la Ciudad a la muy querida Angela Davis, un símbolo viviente de lucha, pensamiento revolucionario y resistencia. En esta capital abrimos las puertas con orgullo a una militante universal que nos ha enseñado que ninguna opresión está aislada de… pic.twitter.com/QP77HApw7o — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 27, 2026

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JACL/cr