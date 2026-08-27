LA PAZ, BCS. — Cuatro personas resultaron lesionadas la noche de este jueves tras un choque entre dos vehículos en la carretera al pueblo mágico Todos Santos, en Baja California Sur.

El percance ocurrió en la vía que conecta Cabo San Lucas con este poblado. Una de las unidades terminó volcada varios metros debajo de la cinta asfáltica y fue necesaria la intervención del equipo especializado para rescatar a las personas heridas.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas precisó que el accidente ocurrió frente a las instalaciones de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en la salida norte de la ciudad.

Lee también Senadora morenista, Simey Olvera, desata polémica; rinde su segundo informe acompañada de imitadora de Claudia Sheinbaum

Cuatro personas resultan heridas tras choque en Todos Santos, BCS; rescatan a ocupantes de un auto volcado. Foto: Especial.

Al llegar al lugar, rescatistas localizaron uno de los vehículos volcado fuera de la carretera, mientras que la segunda unidad presentaba daños severos en la parte frontal.

Paramédicos atendieron a las personas lesionadas en lugar, brindando los auxilios necesarios para su estabilización, y posteriormente fueron trasladadas a hospitales.

[Publicidad]

El operativo de atención al percance movilizó un operativo vial en la zona para evitar riesgos y lograr las tareas de rescate.

Las autoridades de vialidad se encuentran realizando el peritaje para determinar las causas y deslindar responsabilidades.

dmrr/cr