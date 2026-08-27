Decenas de fotógrafos se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para intentar obtener la mejor imagen del eclipse lunar, con el monumento dorado como protagonista en primer plano.

Desde cerca de las 18:00 horas, los fotógrafos comenzaron a llegar al lugar en busca del punto ideal para instalar sus trípodes y preparar sus cámaras, con la expectativa de que las condiciones del cielo permitieran observar y registrar el fenómeno astronómico.

Decenas de fotógrafos se reunieron en la Glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para intentar obtener la mejor imagen del eclipse lunar. | Foto: Juan Carlos Williams.

La concentración se prolongó durante más de tres horas, tiempo en el que los asistentes realizaron distintos ajustes en sus equipos y esperaron el momento adecuado para conseguir una fotografía en la que la Luna pudiera apreciarse sobre el Ángel de la Independencia.

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Sin embargo, las condiciones meteorológicas complicaron el trabajo de los fotógrafos, debido a la presencia de nubes que cubrieron gran parte del cielo y dificultaron la visibilidad del satélite natural.

La concentración se prolongó durante más de tres horas. | Foto: Juan Carlos Williams.

A pesar de las inclemencias del clima, los fotógrafos permanecieron en la glorieta y aprovecharon los momentos en que la Luna lograba aparecer entre las nubes para intentar obtener la captura esperada.

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El objetivo de la jornada fue conseguir una imagen que combinara el eclipse lunar con la silueta del Ángel de la Independencia, una de las postales más representativas de la Ciudad de México.

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JACL/cr