Metrópoli | 27-08-26 | 20:13 | Actualizada | 27-08-26 | 20:59 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este jueves 27 de agosto en la demarcación Tlalpan.

Además, se mantiene la alerta amarilla por y posible caída de granizo para la noche de este jueves 27 de agosto en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son , Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, en las que se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros, entre las 19:45 y las 22:00 horas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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