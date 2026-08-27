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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este jueves 27 de agosto en la demarcación Tlalpan.
Además, se mantiene la alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este jueves 27 de agosto en seis de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, en las que se prevén lluvias de 15 a 29 milímetros, entre las 19:45 y las 22:00 horas.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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JACL/cr
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