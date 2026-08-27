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La alcaldía Cuauhtémoc informó que, desde la actual administración, se han retirado 5 mil 400 vehículos abandonados en la vía pública, como parte de los recorridos y operativos en las calles.
En un comunicado, la demarcación detalló que durante la última semana fueron enfajillados 79 vehículos en 17 colonias, mientras que 37 unidades se retiraron físicamente de calles y banquetas, lo cual liberó los espacios que ocupaban.
"Cuauhtémoc no para. Seguimos rompiendo récord en el retiro de coches chatarra que durante años ocuparon nuestras calles. Menos abandono, más orden y más espacio para nuestras vecinas y vecinos", informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
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La edil comentó que con ello se busca evitar que las calles y banquetas sean utilizadas como espacios de almacenamiento de automóviles en desuso, además de que las vialidades deben permanecer disponibles para el tránsito de personas y vehículos.
La demarcación recordó que estas acciones son permanentes para identificar vehículos abandonados, colocarles la fajilla correspondiente y dar seguimiento a los casos que requieren su retiro.
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