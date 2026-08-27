Metrópoli | 27-08-26 | 18:16 |

La informó que, desde la actual administración, se han retirado 5 mil 400 en la vía pública, como parte de los recorridos y operativos en las calles.

En un comunicado, la demarcación detalló que durante la última semana fueron enfajillados 79 en 17 colonias, mientras que de calles y banquetas, lo cual liberó los espacios que ocupaban.

Fueron enfajillados 79 vehículos en 17 colonias, mientras que 37 unidades se retiraron físicamente de calles y banquetas. | Foto: Especial.
Fueron enfajillados 79 vehículos en 17 colonias, mientras que 37 unidades se retiraron físicamente de calles y banquetas. | Foto: Especial.

"Cuauhtémoc no para. Seguimos rompiendo récord en el retiro de coches chatarra que durante años ocuparon nuestras calles. Menos abandono, más orden y más espacio para nuestras vecinas y vecinos", informó la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

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La edil comentó que con ello se busca evitar que las calles y banquetas sean utilizadas como espacios de almacenamiento de automóviles en desuso, además de que las vialidades deben permanecer disponibles para el tránsito de personas y vehículos.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que, desde la actual administración, se han retirado 5 mil 400 vehículos abandonados en la vía pública. | Foto: Especial.
La alcaldía Cuauhtémoc informó que, desde la actual administración, se han retirado 5 mil 400 vehículos abandonados en la vía pública. | Foto: Especial.

La demarcación recordó que estas acciones son permanentes para identificar vehículos abandonados, colocarles la fajilla correspondiente y dar seguimiento a los casos que requieren su retiro.

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JACL

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