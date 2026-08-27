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Melissa “N” fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, homicidio calificado y robo agravado en contra de dos hombres, a quienes intoxicaron en un hotel, lo que derivó en la muerte de uno de ellos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) comunicó que el pasado 7 de marzo dos sujetos salieron de un establecimiento acompañados de Melissa y dos mujeres más, para trasladarse a un hotel de la colonia Atlampa.
En el hotel, las víctimas fueron intoxicadas hasta perder el conocimiento, y luego los robaron. Sin embargo, uno de los sujetos murió.
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En las investigaciones se reconstruyó la ruta que tomaron los responsables luego de los hechos, lo anterior mediante el análisis de grabaciones de cámaras públicas y privadas, así como del seguimiento realizado con ayuda del C5 de la Ciudad de México.
Además, el sobreviviente reconoció a Melissa como una de las mujeres que participaron en el robo.
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Previamente, policías de investigación de la FGJ capturaron a Melanie “N” y Kevin “N”, el pasado 29 de junio, en el municipio de Tezoyuca, Estado de México. Ambos fueron vinculados a proceso el 6 de julio.
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Tras obtener una orden de aprehensión en contra de Melissa, fue capturada el pasado 20 de agosto en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en colaboración con la FGJEM.
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En la audiencia del 26 de agosto, un juez encontró los elementos suficientes para vincularla a proceso.
Asimismo, dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
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JACL/cr
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