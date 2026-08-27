Melissa “N” fue vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, homicidio calificado y robo agravado en contra de dos hombres, a quienes intoxicaron en un hotel, lo que derivó en la muerte de uno de ellos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) comunicó que el pasado 7 de marzo dos sujetos salieron de un establecimiento acompañados de Melissa y dos mujeres más, para trasladarse a un hotel de la colonia Atlampa.

En el hotel, las víctimas fueron intoxicadas hasta perder el conocimiento, y luego los robaron. Sin embargo, uno de los sujetos murió.

Lee también Congreso de CDMX pide a Secretaría de las Mujeres y a Copred sancionar discursos de odio en programas digitales; "Pláticas del Mal" es uno de ellos, dicen

En las investigaciones se reconstruyó la ruta que tomaron los responsables luego de los hechos, lo anterior mediante el análisis de grabaciones de cámaras públicas y privadas, así como del seguimiento realizado con ayuda del C5 de la Ciudad de México.

Además, el sobreviviente reconoció a Melissa como una de las mujeres que participaron en el robo.

[Publicidad]

Previamente, policías de investigación de la FGJ capturaron a Melanie “N” y Kevin “N”, el pasado 29 de junio, en el municipio de Tezoyuca, Estado de México. Ambos fueron vinculados a proceso el 6 de julio.

Lee también Presunto violador serial de sexoservidoras es detenido en alcaldía Benito Juárez; portaba un arma y drogas

Tras obtener una orden de aprehensión en contra de Melissa, fue capturada el pasado 20 de agosto en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en colaboración con la FGJEM.

[Publicidad]

En la audiencia del 26 de agosto, un juez encontró los elementos suficientes para vincularla a proceso.

Asimismo, dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

JACL/cr