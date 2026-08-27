Un juez sentenció a 45 años de prisión a Alejandro “N” por el feminicidio de su pareja,ocurrido el 15 de junio de 2018 en la colonia Santa Ana Poniente, alcaldía Tláhuac; intentó hacerlo ver como un suicidio.

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó que la noche del feminicidio, Alejandro agredió a su pareja en su casa y luego la asesinó con un lazo.

El sentenciado vertió alcohol en la boca de la víctima y colocó botellas en el piso para hacerlo pasar como un suicidio.

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En entrevistas con familiares de la mujer, se constató la relación de violencia que sufría, además de que, mediante dictámenes periciales en medicina, criminalística, necropsia, química, psicología, patología y mecánica de lesiones, se estableció la forma cómo ocurrieron los hechos y que el lugar había sido alterado.

Con los datos recabados se obtuvo una orden de aprehensión en contra de Alejandro, ejecutada, el 5 de abril de 2022. Dos días después fue vinculado a proceso.

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Tras el juicio, el juez impuso una pena de 45 años de prisión, además ordenó el pago de la reparación del daño, que comprende cinco mil días de salario mínimo, dos meses de salario mínimo por gastos funerarios y más de 78 mil pesos por el daño psicológico causado a cinco víctimas indirectas, informó la FGJ.

dmrr / cr