[Publicidad]
El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que el servicio del Tren Ligero fue reestablecido, tras ser suspendido temporalmente debido a una falla en una válvula de uno de los trenes, mientras se encontraba en las inmediaciones de la estación Las Torres.
A través de sus redes sociales, el STE señaló que luego del retiro de tren para su revisión en taller, se restableció el servicio de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos.
Minutos antes de las 15:00 horas, el Sistema de Transportes Eléctricos informó que el servicio había sido suspendido temporalmente debido a la falla de una válvula, por lo que su personal ya trabaja para atender la avería y retirar la unidad afectada.
“Servicio detenido temporalmente por falla en válvula en tren en Las Torres. En breve se reanudará la circulación de los trenes”, explicó el STE, a través de sus redes sociales.
Leer también Resguardan 10 puestos ambulantes de la Alameda Central; no habían firmado acuerdos de reordenamiento
Usuarios en redes sociales aseguraron que el servicio se ha retrasado por más de media hora, en ambas direcciones (Taxqueña - Xochimilco).
[Publicidad]
“Tren Ligero podrías funcionar, llevamos 30 minutos en Periférico, buenas tardes. Tomé el tren muy feliz hacia Xochimilco y dejó de funcionar. Yo ya quiero llegar a mi casa”, publicó un usuario.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticiasmás relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Ramón Fernández busca abrirse camino en la música con el country tumbado
Universal Deportes
La histórica camiseta de Michael Jordan en las Finales de 1998 sale a subasta por 10 millones de dólares
Estados
Congreso de Veracruz entrega medalla a la luchadora social, Gloria Sánchez; reconocen su trayectoria política
Tendencias
Toy Story 5 llega a Disney+ tras triunfar en cines; esta es su fecha de estreno en streaming
Al día
Ecatepec inicia pavimentación en Jardines de Morelos tras décadas de abandono
La Roja
Biker estrenaba moto y encontró la muerte bajo un camión, en la México-Puebla
Espectáculos
“El Yo no fui” Marco Asensio niega aventura con Karina Torres tras lo dicho en LCDLFMX4
Al día
VIDEO: ¿Sushi en un tubo? El curioso invento que ya puedes probar en CDMX