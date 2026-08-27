Metrópoli | 27-08-26 | 15:38 | Actualizada | 27-08-26 | 16:19 |

El informó que el servicio del fue reestablecido, tras ser suspendido temporalmente debido a una falla en una válvula de uno de los trenes, mientras se encontraba en las inmediaciones de la estación Las Torres.

A través de sus redes sociales, el STE señaló que luego del retiro de tren para su revisión en taller, se restableció el servicio de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos.

Minutos antes de las 15:00 horas, el Sistema de Transportes Eléctricos informó que el servicio había sido suspendido temporalmente debido a la falla de una válvula, por lo que su personal ya trabaja para atender la avería y retirar la unidad afectada.

“Servicio detenido temporalmente por falla en válvula en tren en Las Torres. En breve se reanudará la circulación de los trenes”, explicó el STE, a través de sus .

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Usuarios en redes sociales aseguraron que el servicio se ha retrasado por más de media hora, en ambas direcciones (Taxqueña - Xochimilco).

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“Tren Ligero podrías funcionar, llevamos 30 minutos en Periférico, buenas tardes. Tomé el tren muy feliz hacia Xochimilco y dejó de funcionar. Yo ya quiero llegar a mi casa”, publicó un usuario.

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