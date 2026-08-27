El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que el servicio del Tren Ligero fue reestablecido, tras ser suspendido temporalmente debido a una falla en una válvula de uno de los trenes, mientras se encontraba en las inmediaciones de la estación Las Torres.

A través de sus redes sociales, el STE señaló que luego del retiro de tren para su revisión en taller, se restableció el servicio de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos.

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TREN LIGERO



15:15 hrs. Luego del retiro de tren para su revisión en taller, se restablece el servicio de Tasqueña a Xochimilco en ambos sentidos. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 27, 2026

Minutos antes de las 15:00 horas, el Sistema de Transportes Eléctricos informó que el servicio había sido suspendido temporalmente debido a la falla de una válvula, por lo que su personal ya trabaja para atender la avería y retirar la unidad afectada.

“Servicio detenido temporalmente por falla en válvula en tren en Las Torres. En breve se reanudará la circulación de los trenes”, explicó el STE, a través de sus redes sociales.

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Usuarios en redes sociales aseguraron que el servicio se ha retrasado por más de media hora, en ambas direcciones (Taxqueña - Xochimilco).

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“Tren Ligero podrías funcionar, llevamos 30 minutos en Periférico, buenas tardes. Tomé el tren muy feliz hacia Xochimilco y dejó de funcionar. Yo ya quiero llegar a mi casa”, publicó un usuario.

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Servicio detenido en el Tren Ligero de la CDMX.



Desalojan unidades en Huipulco con dirección a Taxqueña por una unidad descompuesta en la terminal.



Hasta el momento no hay tiempo estimado para reanudar el servicio en ambas direcciones.



📹 Maritza… pic.twitter.com/00nKL3XmIE — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2026

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