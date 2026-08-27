Metrópoli | 27-08-26 | 14:00 | Actualizada | 27-08-26 | 14:02 |

Ante el del nivel preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México, el Metro prepara un operativo durante las primeras horas del servicio del próximo lunes 31 de agosto.

El director general del STC, , instruyó a las áreas de Operación y Seguridad Institucional coordinar acciones de encauzamiento y dosificación de usuarios, así como el envío puntual de trenes en vacío a las estaciones de mayor afluencia.

Con el estado de fuerza de 5 mil 800 efectivos de la , adscritos al Metro, se mantendrán acciones preventivas en accesos de estaciones de alta afluencia, como son terminales y correspondencias, así como recorridos itinerantes en trenes.

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Esto para garantizar viajes eficientes y seguros en el trayecto de los miles de escolapios de nivel básico, en especial de aquellos que por primera vez viajarán en Metro cargando mochilas y loncheras.

Recomendaciones para el regreso a clases

Estas son las recomendaciones para el regreso a clases.

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  • Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes, así como el descenso de los vagones.
  • Activar las palancas de emergencia de los convoyes, solo si es absolutamente necesario.
  • Sostener de forma correcta sus pertenencias al permanecer en la zona de andenes.
  • Evitar la caída de objetos metálicos a las vías, como paraguas o loncheras metálicas.
  • No rebasar la línea amarilla de los andenes y, en caso de que algún objeto caiga a las vías, evitar descender a esa zona.
  • Respetar los asientos reservados de los trenes, así como las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años, en vagones y andenes.
  • Utilizar las escaleras eléctricas de forma correcta, con los cordones del calzado anudados, sin correr o saltar sobre los escalones, así como evitar la caída de objetos que se incrusten entre los peldaños.

El Metro también recomendó tener a la mano la , para acceder al Metro. En las taquillas de la Red o en las máquinas expendedoras, se puede recargar saldo a su tarjeta plástica MI.

mahc/LL

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