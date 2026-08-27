Ante el regreso a clases del nivel preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México, el Metro prepara un operativo durante las primeras horas del servicio del próximo lunes 31 de agosto.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, instruyó a las áreas de Operación y Seguridad Institucional coordinar acciones de encauzamiento y dosificación de usuarios, así como el envío puntual de trenes en vacío a las estaciones de mayor afluencia.

Con el estado de fuerza de 5 mil 800 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos al Metro, se mantendrán acciones preventivas en accesos de estaciones de alta afluencia, como son terminales y correspondencias, así como recorridos itinerantes en trenes.

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Esto para garantizar viajes eficientes y seguros en el trayecto de los miles de escolapios de nivel básico, en especial de aquellos que por primera vez viajarán en Metro cargando mochilas y loncheras.

Recomendaciones para el regreso a clases

Estas son las recomendaciones para el regreso a clases.

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Permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes, así como el descenso de los vagones.

Activar las palancas de emergencia de los convoyes, solo si es absolutamente necesario.

Sostener de forma correcta sus pertenencias al permanecer en la zona de andenes.

Evitar la caída de objetos metálicos a las vías, como paraguas o loncheras metálicas.

No rebasar la línea amarilla de los andenes y, en caso de que algún objeto caiga a las vías, evitar descender a esa zona.

Respetar los asientos reservados de los trenes, así como las áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años, en vagones y andenes.

Utilizar las escaleras eléctricas de forma correcta, con los cordones del calzado anudados, sin correr o saltar sobre los escalones, así como evitar la caída de objetos que se incrusten entre los peldaños.

El Metro también recomendó tener a la mano la Tarjeta de Movilidad Integrada, para acceder al Metro. En las taquillas de la Red o en las máquinas expendedoras, se puede recargar saldo a su tarjeta plástica MI.

mahc/LL