Zumpango, Méx.— A cuatro meses de la entrada en operación del Tren Felipe Ángeles, las máquinas para recarga de tarjetas en todas las estaciones siguen sin funcionar, la tarifa preferencial que se anunció duraría un mes sigue vigente, los tiempos de traslado aún no son de 39 minutos y todavía se mantiene la construcción de accesos peatonales en tres estaciones.

Además, Banobras, que ahora se encarga del funcionamiento, sigue lanzando licitaciones para contratar servicios de operación. EL UNIVERSAL recorrió la ruta de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde constató que en 11 estaciones no funcionan las máquinas para recargar la tarjeta de Movilidad Integrada, necesaria para los traslados, por lo que ahí hay módulos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que recibe efectivo o por apps móviles.

Sólo hay aparatos en las terminales de Buenavista y del AIFA.

Durante la inauguración del nuevo ramal ferroviario, el pasado 26 de abril, Banobras anunció que durante un mes mantendría una tarifa preferencial de 45 pesos por viaje largo y de 11.50 pesos por viaje corto. Sin embargo, a cuatro meses esos precios se mantienen vigentes para los usuarios.

Además, los tiempos de traslado desde Buenavista, en la Ciudad de México, hasta la terminal del AIFA, en Zumpango, Estado de México, van de los 45 minutos a los 51 minutos, lo que incumple los 39 minutos que se ofrecieron.

Usuarios señalaron que, a pesar de ser un transporte eficiente, los trenes tardan mucho tiempo en salir del AIFA y de Buenavista; además que faltan pantallas que informen las horas de salida en cada una de las terminales.

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“Que pusieran pantallas donde dijera a qué hora sale el siguiente tren estaría muy bien porque así uno no está nada más a expensas de que pase. De ahí en fuera lo veo bien, me hago casi una hora a Buenavista y antes eran más de hora y media”, contó Mario Alvarado, usuario del Tren Felipe Ángeles.

Pasos provisionales

Al exterior de las estaciones Cueyamil, Teyahualco y Prados Sur, el gobierno federal sigue con la construcción de los pasos peatonales. Todos están en proceso de obra y se ubican sobre la avenida Recursos Hidráulicos.

Sobre esa vialidad, en las tres estaciones, los usuarios deben ingresar a través de pasos provisionales instalados con andamios.

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A esto, Banobras sigue con la contratación de servicios, pues ayer se conoció que asignó un contrato por 366 millones 423 mil 397.25 pesos a las empresas Grupo BSFJ, S.A. de C.V., Santrini, S.A. de C.V. y Mogarpa, S.A. de C.V. para el Servicio Especializado Integral para la Ejecución de Actividades relacionadas con la operación del Tren Buenavista-AIFA 2026-2027.

La explicación técnica de la licitación pública nacional LA-06-G1C-006G1C001-N-82-2- 026 señala que el proveedor deberá garantizar los servicios especializados que permitan la continuidad de la operación ferroviaria y los servicios auxiliares del Tren Buenavista-AIFA.

Para ello, proporcionarán recursos humanos especializados en cuestiones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas e informáticas, de manera dinámica, confiable y eficiente, explicó Banobras en el anexo técnico.

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