“Yo creo que el feminismo abolicionista es una manera revolucionaria de pensar y de hacer activismo, es una revolución para derrotar al capitalismo, al colonialismo, es la imagen en general”, afirmó la activista, feminista y escritora estadounidense Angela Davis durante su charla “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM, donde también dijo que debemos liberarnos de las personas ricas, millonarias, trillonarias.

Davis tomó la palabra tras la protesta de un joven que subió al escenario con una pancarta: “La UNAM es criminal y paramilitar”.

En un inicio, el auditorio demostró su apoyo a la protesta, pero cuando se extendió por más de 10 minutos, la paciencia de los asistentes y funcionarios de la UNAM se agotó y es que tras hacer una fila de más de 10 horas de espera, el público estalló en ovación en cuanto Davis pisó el escenario.

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Manifestantes irrumpieron durante la charla de la escritora estadounidense. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL.

Lo primero que expresó fue su sorpresa por el “entusiasmo” del público. El primer tema del conversatorio partió con la pregunta a la filósofa sobre qué pensaba de los libros. Dijo: “La única forma que tenemos de probar la libertad es a través de la lectura”.

“La pasión que ustedes tienen es una cultura distinta a la que tenemos en nuestras universidades. No hablamos de causas sin saber más de éstas”, agregó Gina Dent, profesora de estudios feministas y pareja de Davis, a propósito de la protesta.

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“Noté una bandera Palestina”, dijo Davis, lo que dio pie a que el público gritara la consigna “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”. Davis recordó que junto con Dent viajaron en el pasado a Palestina y se sorprendieron al ver que a muchos palestinos les gusta leer, lo que se refleja en su alto nivel de alfabetización, pese a la violencia que viven por parte del Estado.

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Los asistentes, que hicieron fila por horas para presenciar la charla “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, recibieron a la escritora con algunas consignas. Foto: GABRIEL PANO

Sobre el libro Abolición, feminismo, ¡ahora!, que escribieron Davis y Dent junto a Erica R. Meiners y Beth Richie, la filósofa estadounidense dijo que “nos invita a usar todos los medios para entender qué es lo que aflige a este planeta. Es una forma revolucionaria de pensar y organizarse”.

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En el libro se reflexiona cómo las cárceles son pensadas como solución a la violencia de género, sin embargo son espacio que propician más violencia. “Las instituciones del Estado alientan la violencia” y recordó que ante la necesidad de “pensar con más profundidad”, el pensamiento serio “no ocurre detrás de las barras”.

La charla de Davis en el CCU fue parte del programa de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y Universitarios (Filuni).

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