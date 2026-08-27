La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública resguardó a 10 puestos de ambulantes que no habían firmado los acuerdos de reordenamiento, ni tenían permitido trabajar en la Alameda Central.

“Se llevaron 10 (carritos) de diferentes líderes que no han firmado o quisieron meter excendentes (de ambulantes permitidos). Por ello se fueron de resguardo a la bodega”, explicó el titular de la subsecretaría, Adolfo Llubere Sevilla.

En entrevista para EL UNIVERSAL, luego de una plática con los lideres de los comerciantes involucrados, el funcionario local explicó que no se remitió a ninguna persona, ya que “hubo jaloneos” durante el operativo.

Adelantó que hoy a las tres de la tarde la líder de la organización se presentará ante la autoridad para informar quiénes serán los siete comerciantes en vía pública de su organización que estarán autorizados para vender en el parque, según los lineamientos.

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De acuerdo con la dirigente, acordaron no realizar bloqueos en las vialidades, sin embargo, acusó que se llevaron el mobiliario de cuatro de sus comerciantes agremiados.

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Durante un recorrido realizado por este diario, se observó que se instalaron entre tres y cuatro ambulantes dentro de la Alameda, sobre cada pasillo y alrededor de las fuentes. Además, se desplegó en las orillas del parque un operativo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Gobierno local.

A pesar de ello, se instalaron de manera regular las colectivas feministas en la esquina de la calle Ángela Peralata y sobre la banqueta junto a Avenida Juárez, donde colocaron mantas de protesta y mercancía con plásticos sobre el suelo.

Al respecto, Lluberes Sevilla comentó que están “con ellas en visitas enseñándoles otros lugares donde pudieran desarrollar su protesta o actividad económica”.

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Este jueves, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública pidió a las organizaciones de ambulantes inconformes que acepten los lineamientos de reordenamiento para “construir una base” y evaluar la situación de la venta en la zona.

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