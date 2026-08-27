Para empoderar a las mujeres de la Ciudad de México, la administración capitalina entregó apoyos económicos por 25 mil pesos no reembolsables a beneficiarias del programa “Capital Semilla” para ayudarlas a emprender sus negocios.

Al encabezar la entrega de los apoyos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, precisó que este apoyo ha llegado a 2 mil 830 mujeres capitalinas y se prevé que para el final de este año el apoyo llegue a 4 mil mujeres, con una inversión total de 100 millones de pesos.

“Para empezar un programa de emprendimiento, un negocio, no podemos empezar endeudándonos”, dijo la mandataria capitalina, al resaltar que el objetivo de Capital Semilla es que las mujeres que emprenden no se tengan que preocupar por devolver la inversión en lo que arranca su negocio.

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Ante la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Silvia Morimoto, Brugada Molina explicó que, adicionalmente, hay un equipo de personas que apoyan a las mujeres beneficiarias a diseñar su negocio y a dar seguimiento a cada emprendimiento.

“Así que no es un programa en el que se da un dinero y con tanta necesidad que hay, yo lo ocupo para pagar mis deudas y adiós. ¡No, no, no, no! Se trata de invertir, de hacerlo bien, de darle seguimiento y tener frutos; tener un negocio organizado y administrado por ustedes”, aseveró.

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Tras la entrega de los apoyos y la puesta en marcha de los emprendimientos se abrirán líneas de crédito de entre 10 mil a 100 mil pesos, para apoyar a los negocios una vez que se hayan consolidado.

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En su oportunidad, la coordinadora general del programa de Autonomía Económica de las Mujeres, María Elena Esparza Guevara, señaló que la entrega de este jueves fue para la segunda generación de beneficiarias, integrada por mil 393 emprendedoras de las 16 alcaldías.

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En el encuentro estuvieron presentes Vicenta Gerosa Pérez Pérez, María de Jesús Bernal Romero, Andrea Lizeth García Ramírez, María Fernanda Cruz Hernández, Julia Hernández Armendariz y Mayra Selene Mateos Mesa, beneficiarias del programa Capital Semilla.

LL