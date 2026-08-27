La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) inició, junto con investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), los trabajos de campo del proyecto “Comunicación del Riesgo en Laderas Volcánicas”, en las comunidades asentadas en las laderas del Cerro del Chiquihuite.

Como parte de las primeras actividades, personal de la Coordinación de Investigación y Proyectos de Innovación de la SGIRPC realizó reuniones informativas con habitantes y autoridades tradicionales de la zona para explicar los objetivos del proyecto.

Cerro del Chiquihuite bajo estudio por riesgo en laderas volcánicas; protección civil e IPN trabajan con comunidades. Foto: Especial

Durante los recorridos de campo, especialistas del IPN mostraron a los vecinos la manera en que los geólogos analizan las características geomorfológicas y estructurales del Cerro del Chiquihuite, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre las condiciones de riesgo.

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Las autoridades también establecieron estrategias de comunicación interinstitucional para informar a los pueblos y barrios sobre las investigaciones y actividades que se desarrollarán en la zona.

En los trabajos participaron representantes de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Gustavo A. Madero, así como de la Dirección General de Protección Civil de Tlalnepantla.

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Cerro del Chiquihuite bajo estudio por riesgo en laderas volcánicas; protección civil e IPN trabajan con comunidades. Foto: Especial

También estuvieron presentes integrantes de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental Sierra de Guadalupe y de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Las actividades contaron además con representantes de los barrios de San Juan y Guadalupe Ticomán y La Candelaria Ticomán, quienes participaron en este proyecto orientado a mejorar la comunicación y prevención de riesgos entre las comunidades ubicadas en las laderas volcánicas.

LL