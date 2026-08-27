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Seyé, Yucatán. - Pese a que un juez federal ordenó la cancelación de una corrida de toros en el municipio de Seyé, las autoridades municipales anunciaron que este evento taurino no se suspenderá.
Ayer, los colectivos “Animal Héroes” y PETA Latino anunciaron que obtuvieron un amparo de un juez federal, que ordena la suspensión de una corrida de toros en este municipio programada para el próximo domingo.
Las citadas organizaciones señalaron que este tipo de prácticas contravienen las disposiciones legales en materia de protección animal, entre ellas el artículo 4° constitucional y la NOM-033.
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Sin embargo, la alcaldesa, Wendy Cauich Cauich, señaló que la corrida programada para el próximo domingo se llevará a cabo, pero “dentro de las determinaciones establecidas por el Juez de Distrito dentro del juicio de amparo relacionado con los festejos taurinos”.
“Este evento se realizará bajo la condición de cero maltrato y protección a la integridad de los animales, por lo que estas disposiciones ya fueron notificadas al Juez de Plaza y a los organizadores”, señaló la presidenta municipal.
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La comuna aseguró que la Policía Municipal mantendrá vigilancia permanente durante los festejos y, de acuerdo con el comunicado, se tomarán las medidas correspondientes ante cualquier acto de crueldad o sufrimiento animal.
Sin embargo, el comunicado del Ayuntamiento de Seyé no precisa la forma en que se realizarán las corridas para evitar la crueldad en contra de los toros.
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dmrr/cr
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