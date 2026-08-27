La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México para este jueves 27 de agosto.

Durante el día se esperan lluvias e intervalos de chubascos con posible actividad eléctrica, sin condiciones para tiempo severo.

Este jueves los vientos predominarán de componente norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

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​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

Para este jueves se espera ambiente caluroso, cielo mayormente nublado, #lluvias e intervalos de chubascos con posible actividad eléctrica.



🌡#Temperatura máxima: 26 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C



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mahc/LL