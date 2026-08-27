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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México para este jueves 27 de agosto.
Durante el día se esperan lluvias e intervalos de chubascos con posible actividad eléctrica, sin condiciones para tiempo severo.
Este jueves los vientos predominarán de componente norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
mahc/LL
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