Metrópoli | 27-08-26 | 10:18 |

La () prevé ambiente caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México para este jueves 27 de agosto.

Durante el día se esperan lluvias e intervalos de chubascos con posible actividad eléctrica, sin condiciones para tiempo severo.

Este jueves los vientos predominarán de componente norte de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

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​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 26° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

mahc/LL

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