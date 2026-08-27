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El partido político nacional Somos México presentó su nueva propuesta de identificación ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Ahora se identificarán como “SOMOS” y sus letras serán de color “rosa cívico”, con un fondo blanco con la silueta del mapa de México.
En su mensaje ante medios, el presidente nacional de SOMOS, Guadalupe Acosta Naranjo, aseguró que la orden de cambiarles el nombre llegó desde Palacio Nacional y que para ellos es “un timbre de orgullo” que los llamen oposición.
“Dice ‘se adueñan del país’ (con el nombre Somos México). Y pregunta: ‘¿qué somos?’. Yo le respondo: Claudia, ustedes son autoritarios, ustedes no respetan la pluralidad. Autoritarios eso es lo que son, pero no nos van a detener”, dijo Acosta Naranjo.
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Además, pidió al INE “que los dejen trabajar” ya para prepararse rumbo al Proceso Electoral 2026-2027, en lo que calificó de “una profunda inequidad” para la contienda electoral.
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