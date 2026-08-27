La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la definición de la senadora Imelda Castro Castro como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en Sinaloa, luego de que Morena informó que ganó la encuesta interna.

Sheinbaum señaló que se trata de una decisión tomada por Morena conforme a sus procedimientos y destacó la trayectoria de la legisladora sinaloense dentro del movimiento de transformación.

“Es una decisión de Morena a partir de sus requisitos, de pasar la encuesta, de ser ganador de una encuesta”, afirmó.

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La Mandataria consideró que Castro es una mujer con experiencia dentro del movimiento y comprometida con la entidad.

La coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa, Imelda Castro. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Es una mujer que tiene muchos años en el movimiento de transformación, que quiere mucho a Sinaloa”, señaló.

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Sheinbaum indicó que ahora la senadora deberá conducirse bajo los principios que, dijo, deben caracterizar a quienes representan al movimiento: “ser una persona recta, honesta, amar al pueblo, amar a su estado y tener un proyecto para el estado de Sinaloa”.

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Sin embargo, aclaró que la designación como coordinadora no significa todavía una candidatura, pues esa definición se realizará posteriormente.

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“Ahora son coordinadores, ya en su momento se verá si llegan a ser candidatas o candidatos”, puntualizó.

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