La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tengan doble nacionalidad y garantizar el interés de la nación para frenar intereses del exterior.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que solo se puede tener la nacionalidad mexicana y se enviará este mismo día al Congreso porque en la Constitución no quedaba claro.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, expuso la propuesta al artículo 86 de la Constitución para ser Presidente o Presidenta de la República:

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Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Se requiere ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla, renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata, y haber residido en el país al menos durante 20 años.

“Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana. Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática. La contravención de esta disposición se sancionará en los términos del título cuarto de esta Constitución”.

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Alcalde mencionó que esta restricción se replica en los artículos 116 (gubernaturas) y 122 (jefatura de Gobierno) de la Constitución.

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“Se propondrá una reforma a la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas para renunciar a la doble nacionalidad ante las autoridades mexicanas y del país del cual se sea nacional”, agregó.

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Abundó que una persona debe renunciar a su doble nacionalidad si desea inscribirse como candidata.

“Lo que estamos proponiendo es eso al Congreso de la Unión, que una vez que se inscriba- que es el momento en que desean ser presidenta presidente, o titular del Ejecutivo de alguna entidad de la República-, deben renunciar a otra ciudadanía si es que la tiene, y solamente quedarse con la nacionalidad mexicana para garantizar que el interés de la nación esté por encima de cualquier otro interés de cualquier otro estado o nación del mundo”, declaró Sheinbaum.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional este 27 de agosto del 2026. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Con reforma, Sheinbaum busca garantizar el interés nacional

Tras presentar una reforma a la Ley de Nacionalidad para que aspirantes a la presidencia o gubernaturas no tengan doble nacionalidad, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que busca que el interés superior sea México, ningún otro país: “así de simple y así de profundo”.

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“Un gobernador, un presidente, una presidenta tiene que garantizar el interés supremo del bienestar del pueblo y de la nación. Cuando se tiene doble nacionalidad, un gobernador con doble nacionalidad tiene dos intereses, es ciudadano de dos naciones distintas y al ser ciudadano de dos países distintos, no está claro que su interés supremo sea el interés nacional”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 27 de agosto, la mandataria federal se lanzó contra funcionarios de oposición que han buscado la intervención de Estados Unidos para tratar temas de seguridad y políticos, por lo que dicha iniciativa también establece que el aspirante con doble nacionalidad deberá renunciar a una antes de postularse.

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“Ha habido gobernantes mexicanos que no tienen doble nacionalidad, que le abren la puerta a la injerencia extranjera. Pero por lo menos garantizar que no tengan otra nacionalidad, que no tengan otro interés más que el interés supremo de México. (...) Repito, eso no quiere decir tan bien que haya mexicanos que no les guste andar abriéndole las puertas a gobiernos extranjeros. Esa es la historia de México, pero por lo menos que garanticemos que solo son mexicanos”, dijo

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