Nación | 27-08-26 | 09:16 |

En el marco de la revisión de casos por el, la presidenta acusó que en el periodo neoliberal había mucha corrupción en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en , Sheinbaum Pardo calificó a Senasica como “una gran institución” y garantizó donarlo de más servicios.

“Senasica es una gran institución. Durante un periodo importante, que ya conocemos cual fue, si bien mantuvo virtudes importantes como institución, también había mucha corrupción y hay varios casos que podemos mostrar aquí en la mañanera de qué fue lo que se encontró.

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“Estamos resolviendo algunos temas que se encontraron en Senasica. Por supuesto que tiene recursos y si se requieren más, se dan más. El asunto es cómo operaba y cómo opera hoy, y realmente está trabajando muy bien y va a tener los recursos que se requieran bien utilizados”, declaró.

Sheinbaum Pardo anunció el lunes pasado la reanudación de la exportación de ganado en pie de Agua Prieta a Estados Unidos, con un primer envío de 750 cabezas que se incrementará gradualmente hasta mil 500.

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“Hoy se abre la frontera en Sonora para el ganado”, dijo la Mandataria federal.

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