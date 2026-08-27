Ante las muertes de personas mexicanas en operativos o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en el esclarecimiento de los casos.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que le instruyó al canciller Roberto Velasco insistir sobre este tema con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien se reunió el miércoles en Washington.

“Le pedí que no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo en el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y que queremos el esclarecimiento de todas aquellas personas que fallecieron bajo estas circunstancias. Él lo mencionó en una reunión”, dijo.

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Reiteró la Presidenta que su gobierno siempre apoyará a las y los connacionales en Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo.

“No solamente hemos apoyado a las familias para que puedan presentar denuncias, sino ya como Estado mexicano hemos presentado las denuncias directamente en Departamentos de Justicia locales, estatales y federales (...). Lo que buscamos es la no repetición, y también el respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes que están en Estados Unidos, ese es nuestro objetivo”, declaró.

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También señaló que se evaluará que el 15 de octubre sea declarado en nuestro país como el “día de las abuelitas y abuelitos migrantes”.

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