Una jueza de control vinculó a proceso al excontralmirante Fernando Farías Laguna por su presunta relación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.

Asimismo, Alejandra Ramírez de la Vega, jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, permanecerá preso en el penal de alta seguridad del Altiplano.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes para que se determinara procesar a Farías Laguna, por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos en la modalidad de ocultamiento.

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Centro de Justicia Penal Federal "El Altiplano", localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Foto: Manuel Espino / EL UNIVERSAL

Cabe destacar que la defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional, por lo que fue en la continuación de la misma que la FGR obtuvo dichas decisiones por parte de la autoridad judicial.

El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina, en abril de 2026, derivado de la emisión de una ficha Roja de Interpol, a solicitud de la FGR, al contar con una orden de aprehensión obtenida en su contra.

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Vinculan a proceso a Fernando Farías por delitos de huachicol fiscal (27/08/2026). Foto: Especial

En seguimiento al procedimiento de expulsión de la República de Argentina, el viernes pasado llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en una aeronave de la Secretaría de Marina (Marina), acompañado por personal ministerial de la FGR para su traslado al mencionado CEFERESO donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

Apenas ayer, Epigmenio Mendieta, quien encabeza el equipo de abogados del exmarino, anticipó que sería una audiencia muy larga en la que buscarían desvirtuar al menos 100 datos de prueba presentados por la FGR y que ligan a Farías Laguna con una red de contrabando y distribución de combustible en las aduanas marítimas. Su defensa había afirmado que no existían datos que pudieran involucrar al Fernando Farías a las aduanas.

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