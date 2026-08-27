La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que espera que se haga justicia en el caso del excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Cuestionada sobre la situación jurídica de Farías Laguna, quien recientemente fue expulsado de Argentina a solicitud del gobierno mexicano, la Mandataria federal sostuvo que existe una carpeta de investigación “muy sólida” en su contra.

“Justicia”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre lo que espera de la resolución judicial del caso.

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La Presidenta explicó que la investigación se originó a partir de denuncias presentadas tanto por el exsecretario de Marina como por el actual titular de esa dependencia ante la FGR, relacionadas con presuntos integrantes de la Secretaría de Marina.

Detalló que posteriormente se presentó una nueva denuncia por el hallazgo, en Tampico, de un buque que transportaba combustible y que habría intentado ingresar al país declarando que trasladaba otra sustancia.

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“Quería contrabandear combustible”, señaló.

Sheinbaum indicó que, a partir de esa investigación, se realizaron diversas detenciones en 2025 y se identificó una red dedicada al contrabando y distribución de combustible, principalmente proveniente de Estados Unidos.

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“Hay suficientes datos para conocer que esta persona pues tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando principalmente de los Estados Unidos”, afirmó.

La Presidenta señaló que en la investigación no solamente están involucrados exmandos de la Secretaría de Marina, sino también empresarios y otras personas, algunas de las cuales ya fueron detenidas, mientras que para otras se ha solicitado su extradición desde Estados Unidos.

“Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas pues eran parte fundamental de la red”, sostuvo.

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Sheinbaum reiteró que el caso tiene antecedentes de tiempo atrás y que las autoridades deberán actuar conforme a las disposiciones legales.

“Es una carpeta de investigación que viene de hace tiempo y se hacen las detenciones y ahora pues lo que se pide pues es justicia, de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales”, concluyó.

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