En el marco de las discusiones sobre el uso de dispositivos móviles y redes sociales en niños, niñas y adolescentes, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que debe restringirse el uso de celulares en las escuelas.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que debe regresarse al lápiz y papel en las escuelas.

“Mi opinión es que sí debe restringirse el uso de celulares en las escuelas. Ya hay esa disposición en 16 estados de la República”, comentó al señalar el impacto que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales en el crecimiento, conducta y desarrollo cognitivo de las infancias.

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“Me parece que es importante que en las escuelas se regrese al papel, al lápiz, a un aprendizaje que no tenga que ver con los dispositivos electrónicos y que en el recreo se juegue, y que no estén los niños cada uno con su celular, en una realidad virtual.

“Y que se promueva el vínculo social entre las niñas y los niños, esa es mi posición”, externó la titular del Ejecutivo federal.

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Destacó que tras las exposiciones en el Salón Tesorería de expertos sobre el tema, “se fortalece más esta posición”: “No voy a tomar personalmente la acción, sino lo que estamos haciendo es ahora consultar en los consejos técnicos de las escuelas, para que también las maestras y los maestros, escucharlos, nos digan qué es lo que opinan y a partir de ahí ya tomar una decisión”.

Expuso que en Estados Unidos, la empresa Meta pagará cerca de 18 mil millones de dólares ante un juicio por acusaciones relacionadas con adicción en menores de edad.

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