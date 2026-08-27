Este jueves 27 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, un espacio para compartir información relevante sobre su administración acompañada de miembros de su gabinete federal.

Sigue aquí el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y no te pierdas de los acontecimientos más relevantes del país.

Nación 08:00 AM "Que el interés sea en México y no en otro país", dice la Presidenta sobre el objetivo de la iniciativa de ley de para eliminar la doble nacionalidad para Presidencia y gubernaturas. "Si uno tiene doble nacionalidad y quiere ser gobernadora, debe renunciar a su otra nacionalidad", comenta.

Nación 07:56 AM En el marco de la reunión con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Sheinbaum Pardo comenta que en la reunión se da información de cómo avanza la investigación, como la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien realizaba su mandato cuando ocurrió la desaparición forzada de los normalistas.

Nación 07:52 AM Sobre el caso de la audiencia de Fernando Farías Laguna, Claudia Sheinbaum dice que espera justicia. Señala que el excontralmirante "tiene una carpeta de investigación muy sólida" y hay suficientes datos que constatan que estuvo involucrado en una red de contrabando de combustible.

Nación 07:49 AM Sobre la elección de Imelda Castro para ser la coordinadora de Morena en Sinaloa, rumbo al proceso electoral de 2027, la Mandataria federal comenta que es una mujer que ha estado cerca de Sinaloa.

Nación 07:49 AM La Presidenta reafirma que esta iniciativa es para reforzar la nacionalidad mexicana y evitar injerencismo.

Nación 07:46 AM Alcalde Luján explica la iniciativa de ley Renuncia a la Doble Nacionalidad para Presidencia y Gubernaturas, la cual propone una modificación al Artículo 86 constitucional que indica que solo se debe tener nacionalidad mexicana y, en caso de tener otras nacionalidades, renunciar a ellas.

Indica que estas iniciativa también aplicaría para el Artículo 115, que aplica para gobernadores, y el 122, referente a la jefatura de Gobierno capitalino.

Nación 07:44 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se encuentra la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, para explicar la iniciativa de ley para que el Presidente o gobernadores no tengan doble nacionalidad.

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