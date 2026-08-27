Ratko Mladic, el general serbobosnio que supervisó las atrocidades en Bosnia en la década de 1990, murió en prisión a los 84 años, según informaron la televisión estatal serbia RTS y la televisión oficial serbobosnia.

Según los informes, Mladic falleció en un hospital penitenciario de la ONU en La Haya, Países Bajos. Un familiar de Mladic, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación, confirmó la información a la AP y dijo que el hijo de Mladic, Darko Mladic, se dirigía a La Haya.

Funcionarios del tribunal de la ONU declararon a la AP que no podían confirmar de inmediato la muerte de Mladic.

El tribunal de la ONU para crímenes de guerra cometidos durante las guerras en Yugoslavia en la década de 1990 condenó a Mladic a cadena perpetua en 2017, en lo que se consideró un paso clave para hacer justicia a las víctimas. Había estado bajo custodia desde 2011 tras muchos años prófugo.

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El despiadado exoficial comunista de ojos azules, convertido en caudillo nacionalista, fue una de las figuras más infames del conflicto que dejó más de 100 mil muertos y más de un millón de personas sin hogar. Ordenó a sus tropas que "quemaran los cerebros" de los musulmanes bosnios y se jactaba de ser un "dios serbio".

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Cuando estalló la guerra étnica en Bosnia en 1992, Mladic se convirtió en comandante de las tropas serbobosnias y tomó el control de amplias zonas del país para formar un mini-Estado serbio.

Los serbios bajo el control de Mladic sitiaron la capital, Sarajevo, y otras ciudades y pueblos, establecieron campos de concentración para civiles no serbios y soldados enemigos detenidos, y asesinaron sistemáticamente a prisioneros.

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El único caso de genocidio en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial

En Sarajevo, las tropas serbias mantuvieron la ciudad aislada mientras asesinaban civiles con francotiradores. En 1995, las tropas de Mladic masacraron a más de 8 mil hombres y niños musulmanes en Srebrenica, el único caso de genocidio en Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Pero ni Mladic ni sus admiradores entre los serbios se arrepintieron jamás. Muchos lo consideraban un patriota que luchaba por el primer Estado panserbio. Desafiante, Mladic se comportó con arrogancia durante su juicio y gritó a los jueces cuando fue condenado a cadena perpetua.

Mladic nació el 12 de marzo de 1942 en la pequeña aldea bosnia de Bozinovici, en las colinas a 40 kilómetros (25 millas) al sur de Sarajevo. Al igual que otros protagonistas del conflicto yugoslavo, el nacionalismo le fue transmitido por el destino de su familia en la Segunda Guerra Mundial: su propio padre fue asesinado por los croatas.

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Mladic, un oficial de la era comunista, se puso del lado de los serbios cuando Yugoslavia se desintegró en la guerra. Mladic lideró primero una insurgencia serbia en Croacia antes de tomar el mando del ejército serbobosnio, que contaba con el apoyo de Serbia y del entonces presidente Slobodan Milosevic, quien también murió bajo custodia del tribunal de La Haya en 2006 mientras era juzgado por genocidio.

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Mladic era conocido por su obsesión con la historia de su nación. Veía la guerra de Bosnia como una oportunidad para vengarse de la otrora ocupación otomana de Serbia, que duró 500 años. A menudo se refería a los musulmanes de Bosnia como turcos y alardeaba de venganza cuando sus tropas invadieron el enclave protegido de la ONU de Srebrenica en 1995.

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Deslumbrado por el dominio serbio en potencia de fuego y la ignorancia internacional, Mladic estaba convencido de su victoria final.

“Ha llegado el momento... de vengarse de los turcos en estas regiones”, dijo Mladic tras tomar el control de Srebrenica.

Srebrenica, un "refugio seguro" de la ONU para los musulmanes, acabó siendo invadida por serbios que separaron a los hombres y los niños, los obligaron a desnudarse, los mataron y arrojaron sus cuerpos a fosas comunes con excavadoras en una brutal masacre que duró más de una semana.

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Los supervivientes de Srebrenica afirmaron que una imagen quedará grabada para siempre en sus mentes: Mladic repartiendo caramelos a los niños musulmanes que habían sido reunidos en la plaza del pueblo y tranquilizándolos diciéndoles que todo estaría bien, incluso acariciando la cabeza de uno de ellos.

Convencido del poder de su ejército, solía decirles a sus soldados: "Cuando les doy garantías, es como si me las diera Dios". Para despejar el camino para el aterrizaje de su helicóptero, les decía a los controladores aéreos: "Aquí habla Ratko Mladic, el dios serbio".

Los habitantes de Sarajevo aún recuerdan sus órdenes a los hombres armados serbios que bombardeaban la capital bosnia a principios de 1992. Emitió sus órdenes a través de un sistema de radio militar, sin molestarse en codificar la señal, que fue captada y grabada por la policía de Sarajevo.

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“Gire hacia Velesici, allí no hay serbios”, oían los habitantes de Sarajevo a Mladic ordenando a su artillería que bombardeara el suburbio de Sarajevo.

“Quemen sus cerebros”, les dijo a sus pistoleros.

Ante la acusación de genocidio por parte del tribunal de la ONU, Mladic comenzó en 1996 sus años como fugitivo en Han Pijesak, un complejo militar en el este de Bosnia construido para el exlíder comunista yugoslavo Josip Broz Tito y diseñado para resistir un ataque nuclear.

Junto a su esposa, Bosa, Mladic se instaló en una vida doméstica impuesta, dedicando su tiempo al cuidado de abejas y cabras. Se dice que sus 23 cabras llevaban los nombres de dignatarios extranjeros a quienes despreciaba, como Madeleine Albright, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos.

Rodeado de guardias de seguridad, ocasionalmente se aventuraba a salir del denso bosque de pinos para conmemorar eventos como el aniversario del ejército serbobosnio y el Día de San Vito, una festividad religiosa que recuerda la derrota de los serbios a manos de los turcos en Kosovo en 1389.

Cuando a finales de la década de 1990 su persecución se volvió demasiado intensa en Bosnia, Mladic se mudó con su familia a una villa en las afueras de Belgrado, la capital serbia.

En Belgrado, se le vio asistiendo a la boda de su hijo. Acudía a partidos de fútbol, ​​cenaba en restaurantes de lujo y frecuentaba cafés exclusivos, negándose a conceder entrevistas y sonriendo con aire de extrañeza cuando le tomaban fotos.

Cuando Milosevic fue derrocado del poder en octubre de 2000, y las nuevas autoridades prodemocráticas de Yugoslavia dieron a entender que podrían entregar a Mladic al tribunal, los tabloides informaron que había abandonado Belgrado rumbo a Bosnia.

Pero, fiel a su estilo, Mladic desmintió esos rumores y otros que afirmaban que padecía una enfermedad terminal en Belgrado. Antes de pasar a la clandestinidad en 2002, se le veía repetidamente en público, a veces acompañado de sus guardaespaldas y a veces solo, conduciendo un Yugo de aspecto cuadrado por las calles de la capital.

Desapareció por completo de la vista pública en 2008 y finalmente fue arrestado en mayo de 2011 en un pueblo cerca de Belgrado, donde se escondía en la modesta casa de un familiar.

En el tribunal de La Haya, un anciano de aspecto frágil distaba mucho de la imagen que Mladic proyectaba en tiempos de guerra. Sin embargo, su carácter impenitente y su rebeldía permanecían intactos.

“¡Todo lo que han dicho son puras mentiras! ¡Qué vergüenza!”, les gritó a los jueces de la ONU cuando dictaron la sentencia condenatoria.

Mladic, que ya gozaba de mala salud al ser arrestado en 2011, se cree que sufrió varios derrames cerebrales durante los años que estuvo prófugo y fue hospitalizado en varias ocasiones mientras estuvo bajo custodia.