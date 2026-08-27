Chihuahua.- El Colectivo "10 de octubre" en conjunto con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaron a cabo una serie de rastreos en Jiménez y Villa López en el estado de Chihuahua.

Lo anterior forma parte de las acciones permanentes para localizar a personas que cuentan con reporte de ausencia, por lo cual la Fiscalía de Distrito Zona Sur implementó el operativo de búsqueda en la comunidad de San Luis, en el municipio de Villa López, así como en distintos puntos de la carretera Jiménez–Villa López.

En esta acción participaron agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, además, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y familiares de personas desaparecidas del Colectivo “10 de octubre”.

Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Según se detalló durante la intervención se realizaron recorridos pedestres y vehiculares por caminos, brechas y diversos puntos de interés, con el propósito de localizar indicios o evidencias que contribuyan al avance de las carpetas de investigación relacionadas con personas ausentes.

Las diligencias culminaron sin el registro de hallazgos relevantes, por lo que se dijo que se continuará con las investigaciones de campo y gabinete para robustecer y esclarecer casos de desaparición.