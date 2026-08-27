La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el gobierno busque censurar contenidos de medios de comunicación y dijo que evaluarán cómo funcionan los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) los aprobó y modificó tras críticas de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

“Todo lineamiento es perfectible, yo creo que tenemos un avance importante y vamos a ver cómo funciona. Si no cambia nada aún con el defensor, con los lineamientos, bueno, ya puede revisarse nuevamente. Si realmente está cumpliendo el derecho de las audiencias, que es el derecho a la información establecido constitucionalmente. Pero hay que probar este nuevo mecanismo y ver cómo funciona”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 27 de agosto, a la mandataria se le cuestionó qué sentido tenían los lineamientos si el mismo medio de comunicación establecía su propio código de ética y defensor de las audiencias, además que el gobierno federal ha reiterado que no busca sancionar contenidos: “Si no habrá sanción, dónde queda el derecho de la audiencia?”, se le preguntó.

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Los lineamientos de derechos de las audiencias se aplican a concesionarios de radio y TV. Ilustración: Canva.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que sea el gobierno, ni tampoco la Comisión (determinen la multa). Porque entonces rayan la censura (...) Nosotros no queremos ejercer la censura porque no estamos de acuerdo en la censura. Entonces, no estamos de acuerdo en que la Comisión multe a un medio de comunicación por el contenido de lo que dice.

“No, no estamos de acuerdo con ello, porque siempre hemos luchado por la libertad de expresión. ¿Qué buscamos? Que en los medios, en todo caso, se busque que haya opiniones diversas, porque en general no es así o se dice mentiras. ¿Qué opción alternativa tenemos a que el gobierno sancione o que una Comisión autónoma técnicamente sancione por el contenido? Porque con eso no estamos de acuerdo, porque eso raya en la censura”, reiteró.

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Por lo que la mandataria federal indicó que los lineamientos plantean que por cada medio de televisión o radio haya una persona defensora de los derechos de las audiencias, que pueda por ejemplo, hacer presiones o desmentir notas informativas si una comunidad o persona aclara un tema.

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“Ciudadanos de un pueblo pueden decir: ‘oye, es mentira lo que dijiste, aquí no hubo nada y aquí está la prueba’. ¿Qué tiene que hacer ese medio con su defensor de audiencias? decir: ‘tengo esta queja públicamente, tener un espacio público donde diga he recibido quejas de este tema y pido al medio que aclare’. Puede parecer que no es suficiente. Bueno, pero es un avance democrático muy importante”, dijo Sheinbaum Pardo.

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Luisa Alcalde pide no multar contenidos

Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (27/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, señaló que entre las aclaraciones que hizo la CRT es que no se multen contenidos y exhortan a que los medios hagan una “autorregulación”, a través de códigos de ética y el nombramiento de defensores de las audiencias.

“En el caso de las sanciones ahí se enlista las tres posibilidades por las cuales puede intervenir la Comisión que ya en este espacio hemos comentado, por ejemplo, si los medios de comunicación no emiten su código de ética, una segunda tiene que ver con no nombrar a un defensor o defensora de las audiencias (...) tener el mecanismo eficaz para que se puedan resolver estas quejas sería la tercera posibilidad en la cual puede intervenir esta Comisión”, explicó.

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-“Entonces no habrá sanción, ¿dónde queda el derecho de la audiencia?”, se le insistió.

-”Bueno queda el derecho de audiencia en tener un mecanismo eficaz para que tú puedas quejarte y tener una persona que reciba esa queja la analice y tenga que resolver sobre ella. Va a recomendar en caso de que determine que no cumpliste con tu código de ética. Antes no existía ningún mecanismo eficaz, estaba simplemente a la expectativa de qué se dice y qué se presenta en los propios medios”, respondió la funcionaria.

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