Espectáculos | 27-08-26 | 13:13 | Actualizada | 27-08-26 | 13:26 |

fue captado, en compañía de su pareja, , en la misa de despedida a su , doña, fallecida a los 102 años, por lo que viajaron a Cataluña, en donde se reunieron con la madre y padre del , así como con otros miembros de su estirpe.

La madre de Joan Piqué, papá del futbolista retirado, el pasado martes 25 de agosto; ese mismo día, como dio a conocer el diario español "El Mundo", se llevó a cabo el funeral y ayer, miércoles 26, una misa para despedir a doña Lina.

La misa fue oficiada en la iglesia Santa María de Freixend de Segarra, motivo por el que, la pareja, viajó desde Barcelona, que es la ciudad donde residen, a la provincia de Lérida, en Cataluña.

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Piqué y Martí fueron captados afuera de la iglesia; el vestía una camisa, tipo polo, blanca, con palatones negros y, ella, usaba una playera negra, con pantalones color café; también llevaba consigo lentes de sol.

El semblante del exdefensa era de serenidad y, hasta en ciertos momentos, fue captado sonriendo, mientras conversaba con otros de sus familiares, teniendo a su lado siempre a Clara Chía, con la que comparte una relación amorosa desde finales del 2021.

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También fue notable que Martí sostiene una relación cordial con la familia de su pareja, de hecho, la agencia de noticias "Europa Press" narra que pudo atestigar cuando su suegro, Joan, estuvo a punto de tropezar, por concentrarse en algo que veía en la pantalla de su celular, por lo que la joven lo habría tomado del brazo para evitar que este trastabillara.

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La madre de Piqué, Montserrat Bernabéu también se encontraba presenta en las exequias; existe una fotografía donde los cuatro, Montserrat, Clara Chía, Joan y Gerard aparecen intercambiando palabras, sonriéndose unos a los otros, lo que sugeriría que, a diferencia del ríspido trato que llegó a sostener con su familia política, sucuede lo opuesto con la joven.

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Gerard Piqué junto con madre Montserrat, su padre Joan y su pareja, Clara Chía Martí. Foto: Clasos
Gerard Piqué junto con madre Montserrat, su padre Joan y su pareja, Clara Chía Martí. Foto: Clasos

Cabe destacar que, los hijos que Piqué tuvo con Shakira, y no fueron captados en ninguno de los dos eventos, ni en el funeral ni en la misa.

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melc

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