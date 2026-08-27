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Miguel Alemán, Tamaulipas. - El Colectivo Amor por los Desaparecidos, localizó tres osamentas ocultas en tumbas del panteón "La Soledad" y restos cubiertos con cal, en "La Barda" en Miguel Alemán, Tamaulipas.
Se trata de dos osamentas completas que se encontraban en una tumba y una más en otra, así como ropa en ambas.
Se localizó un pantalón de mujer con piedras doradas y un brassier guinda, así como un pantalón de mezclilla con cinturón de tela con la hebilla de una hoja de marihuana en color plata.
Además, se encontró un pantalón de mezclilla, una pulsera roja, así como un cinturón blanco y rayas azules.
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En el panteón "La Barda", había restos humanos cubiertos con cal, por lo que de inmediato, se dio aviso a las autoridades quienes resguardaron el perímetro para levantar las osamentas y toda la evidencia en las tumbas.
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"Al arribar a los panteones empezamos la búsqueda, hasta que finalmente las localizamos debido a que las tumbas estaban semi abiertas y se alcanzaban a apreciar los restos sobre la superficie. Ambas tumbas fueron exhumadas por peritos expertos y agentes del Ministerio Público quienes abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos", expuso el colectivo en redes sociales.
Dijeron que es una situación alarmante para las familias de desaparecidos ya que hasta en los panteones municipales están buscando a sus seres queridos.
Exigieron a las autoridades que tomen medidas urgentes ante estos hallazgos y que se implementen protocolos de vigilancia en los panteones municipales.
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dmrr/cr
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