TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - El profesor Mario Ángel Ballinas Ramos, ex director de la escuela secundaria técnica número 40, ubicada en el municipio de Teopisca, fue asesinado con arma de fuego, la madrugada de este jueves, dentro de su vivienda, informaron autoridades de seguridad.

De manera preliminar, el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, informó que por el homicidio fue detenida una persona, presuntamente involucrada en los hechos.

Además, se tienen "avances importantes" en las investigaciones ministeriales y policíacas.

Llaven Abarca precisó que la causa del deceso del educador fue "una hemorragia secundaria a un disparo de arma de fuego en cavidad torácica".

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Enfatizó a los familiares de la víctima y a la población de Teopisca, ubicada en la región Altos de Chuy, que por esos hechos "no habrá impunidad en y que los responsables enfrentarán la justicia legal".

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Reportes de seguridad indicaron que Ballinas Ramos fue asesinado en el interior de su domicilio durante la madrugada de este jueves.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, personas desconocidas ingresaron a su domicilio y lo asesinaron con arma de fuego.

Agentes policíacos, de investigación y peritos acudieron a la vivienda donde realizaron las primeras diligencias.

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