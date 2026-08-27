El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer un recurso de revisión de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, contra la libertad provisional que obtuvo el sargento Santiago Muñoz Pilo, presuntamente implicado en el caso que en septiembre próximo cumple doce años.

Durante la sesión, no se alcanzaron los votos necesarios con la finalidad de que los ministros del Máximo Tribunal de Justicia analizaran este asunto tramitado por los familiares de los estudiantes, quienes consideran que debió darse intervención a las víctimas indirectas, como terceros interesados, en el juicio de amparo promovido por el militar para recuperar su libertad.

Santiago Muñoz tramita amparo

Después de que la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, lo vinculara a proceso por el delito de desaparición forzada, Muñoz Pilo tramitó un amparo en el cual pidió el cambio de la prisión preventiva que se le impuso.

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En consecuencia, un juez le concedió una suspensión definitiva, que ordenó a la jueza Duarte Cedillo celebrar una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que le concedió la libertad provisional.

Dicha resolución fue impugnada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mismo que pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer del asunto, lo cual fue rechazado.

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En junio de 2024, el sargento segundo Santiago Muñoz Pilo, acusado de crimen organizado en el caso Ayotzinapa, recuperó su libertad a cambio del pago de una garantía económica, la presentación periódica ante el juzgado para la firma del libro de procesados, el retiro de pasaporte y la prohibición de salir del país.

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El militar retirado abandonó la cárcel del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), luego de permanecer un mes preso.

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Santiago Muñoz Pilo, sargento peluquero, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos vínculos con el grupo criminal “Guerreros Unidos”, responsable del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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