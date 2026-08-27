Por medio de redes sociales la denuncia de un joven que vivió momentos de angustia al ser detenido injustamente durante el concierto de Rosalía el pasado lunes 24 de agosto, desató indignación entre los usuarios.

Según la versión del usuario @sebastiansoberanes, a pocos minutos de iniciar el evento, el joven se encontraba cerca de la Puerta 6 del Palacio de los Deportes en compañía de una amiga intercambiando freebies, al terminar se acercó una mujer a preguntar si tenían boletos y al responder que sí, esta los señaló de promover la reventa de boletos.

“Respondimos que sí, pensando que se refería a que si contábamos con boletos propios y acto seguido le llama a un hombre que nos mostró su placa y nos dijo que era parte del Departamento de Inteligencia Antifraudes de la Secretaría de Gobierno y que teníamos que acompañarlo por estar promoviendo la reventa de boletos”, mencionó.

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Joven es acusado de revender boletos en el Palacio de los Deportes. Foto: Creada con IA

Joven denuncia haber sido detenido injustamente en concierto de Rosalía

Asimismo, detalló que un grupo de diez personas vestidas de civiles los rodearon y al solicitar el apoyo del personal de Ticketmaster que estaban en la entrada, mencionaron que no podían hacer nada.

“Me llevaron a una puerta que está al lado de las taquillas y me dijeron que tendría que ir con el juez cívico para explicar que no revendo boletos, me tomaron fotos, pidieron mis datos y me subieron a una patrulla”, dijo.

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De acuerdo con el joven, el supuesto grupo de oficiales captó a varias personas de la misma forma y al dialogar mientras esperaban al juez, resultó que todos eran fans que tenían boletos para el concierto.

Al presentarse ante el juez cívico, Sebastián mencionó que la autoridad no se identificó en ningún momento y que de manera arbitraria, lo condenó a 20 horas en el torito junto con los tres primeros y tres últimos en la fila.

“Te tratan de la peor manera posible los supuestos agentes y el juez, no te escuchan, no te dejan explicar nada. Con qué seguridad vamos a ir a los eventos si cualquier persona se te acerca y te detienen, cuando los verdaderos vendedores siguen ahí”.

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Finalmente, entre los comentarios de los internautas se desató un debate sobre la falta de seguridad afuera de los conciertos y los problemas con la reventa de boletos.

"A los revendedores ni siquiera les tienes que preguntar, ellos te los ofrecen enfrente de todos"

"Esto solo confirma que los revendedores son cuidados por la misma policía de la Ciudad de México"

"Detienen a personas inocentes y a los revendedores les piden dinero para dejarlos trabajar en paz"

"Esto de ir a un concierto se vuelve cada día más terrible ya uno no se puede divertir"

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