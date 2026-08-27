Culiacán, Sin. - En la colonia el Estero de la ciudad de Mazatlán, hombres armados dispararon contra los trabajadores de un taller de motocicletas dejando un saldo de tres hombres muertos, lo que derivó en un fuerte operativo aéreo y terrestre de las fuerzas federales y estatales, sin que se conozcan los resultados.

Los hechos que tuvieron lugar sobre la calle Rio Piaxtla causó temor entre los vecinos por las continuas detonaciones que se escucharon, en cuyos hechos, fallecieron en el mismo taller de nombre “El Compadre”, al parecer padre e hijo, cuyos nombres no han sido revelados y una tercera persona que labora en el lugar murió en un hospital.

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Según testigos, las víctimas que se encontraban trabajando en la reparación de motociclistas, fueron atacados, presuntamente, por dos hombres que llegaron al lugar y sin medir palabra, les dispararon en varias ocasiones para después huir rápidamente del lugar

Los paramédicos que se presentaron en el lugar del atentado determinaron que dos de las tres personas atacadas habían fallecido y la tercera fue subida a una ambulancia y trasladada a un hospital donde poco después perdió la vida.

Elementos militares, navales y de la Policía Estatal que llegaron al lugar, con respaldo de un helicóptero emprendieron un operativo de búsqueda de las agresiones, sin que se conozca si hubo resultados

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