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Culiacán, Sin. - En Sinaloa se integra la carpeta de investigación por el asesinato del influencer, César Gastelum, la cual se espera judicializar, una vez que se resuelva la situación jurídica de Jesús Alberto “N”, uno de los presuntos implicados que se encuentra detenido por diversos delitos en el estado de Puebla.
La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que ya hizo contacto con las autoridades judiciales de dicha entidad para obtener datos y evidencias, a través de los sistemas tecnológicos, para poderlo identificar y acreditar su presunta participación.
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Sobre la otra persona que fue detenida en el Estado de Puebla junto con Jesús Alberto “N”, aún no se tiene evidencia que sea el segundo hombre que participó en el crimen del creador de contenido, Cesar Gastelum, la noche del pasado 4 de agosto en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos.
La titular del órgano autónomo de justicia del estado manifestó que se está en la espera que les compartan toda la información que se tiene sobre esta persona, así como su identificación oficial, para poder integrar la carpeta de investigación y judicializarla.
El asesinato del influencer César Gastelum fue presenciado por cientos de sus seguidores la noche del pasado 4 de agosto, cuando el joven trasmitía en vivo a través de las redes sociales afuera de uno de los restaurantes de la cadena Kentucky Fried Chicken, en Culiacán. El crimen es investigado como homicidio doloso.
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dmrr/cr
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