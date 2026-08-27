El gobierno mexicano espera que la Casa Blanca y los canadienses lleguen a un acuerdo y mantengan el diálogo en torno a la revisión del T-MEC, porque la tensión no favorece, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

En entrevista al término de la Clausura del Segundo Encuentro Nacional de Economía Social, el funcionario dijo que “veíamos y vemos con muy buenos ojos que Canadá llegue a algún acuerdo con los Estados Unidos. No nos favorece que haya tensión entre ellos, nos gustaría que no lo hubiese. Ojalá pronto lleguen a algún acuerdo, ya estaban muy cerca hace unos días”.

Lo anterior, porque la semana pasada Estados Unidos y Canadá estuvieron cerca de firmar un acuerdo en materia comercial, pero, finalmente, no se lograron consensos.

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Aseguró que los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se tienen que integrar más y trabajar juntos, “suponemos que eso sucederá, aunque es difícil saber en qué tiempo”.

Explicó que prácticamente cada semana viaja a Washington, D.C., para atender algún tema de la revisión del tratado trilateral.

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El excanciller de México, en el sexenio pasado, añadió que con los estadounidenses prepara la cuarta ronda de conversaciones.

Dijo que los temas del T-MEC tienen que ver con seguridad económica, aspectos laborales, ambientales.

Agregó que otro tema de la conversación, “otro espacio de la negociación”, es la disminución de aranceles al acero, aluminio y la industria automotriz.

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Dijo que México pide la “reducción” del arancel de 25% para automóviles porque nuestro país debería de estar por debajo del 15%, tal y como lo tienen otros países, como Corea del Sur o Japón.

Sobre su viaje a Arizona de principios de la semana para reunirse con empresas de semiconductores dijo que se va a transferir o a relocalizar la producción de Taiwán a Phoenix, en una buena parte.

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“Entonces, vamos a abrir una oficina ahí para eso. Queremos ser parte, participar. Ahora, ¿en qué parte puedes participar? Lo que es empacado, lo que es pruebas y lo que es finalizar el producto. Es donde podemos entrar ahorita. Esto pueden ser miles de millones de dólares si lo hacemos bien”, explicó.

Explicó que actualmente las industrias requieren más semiconductores y México se tiene que subir a esa oportunidad.

“En semiconductores nosotros tenemos que apresurarnos, como te diría yo, como acelerar el paso. Tenemos pocas empresas mexicanas en semiconductores y queremos que esto crezca y se modifique lo más rápido posible”, añadió.

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