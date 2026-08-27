El Comando Norte de Estados Unidos informó del derribo de tres drones de los cárteles en la frontera. En un comunicado, el Comando informó que "la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB) (...) en apoyo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), defendió con éxito al personal militar estadounidense y a los socios del CBP al neutralizar tres sistemas aéreos no tripulados (UAS) adversarios utilizando capacidades de láser dirigida esta semana".

Dijo que la operación "se extendió hasta altas horas de la noche del 25 y 26 de agosto" y se usó "el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) para interceptar y neutralizar tres sistemas aéreos no tripulados (UAS) hostiles, identificados como tales por su uso en apoyo directo de actividades que representaban una amenaza física para el personal militar estadounidense y los socios de la CBP".

“La exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta (JTF)”, declaró el Mayor General, Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB.

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“Las redes de cárteles emplean cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden. Al integrar contramedidas multicapa junto con capacidades avanzadas de energía dirigida, como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil. Asimismo, agradecemos enormemente el apoyo de nuestros socios del Ejército Mexicano mientras trabajamos juntos para combatir esta amenaza en la región fronteriza”, indicó.

“Estamos codo con codo con nuestros socios de la CBP para asegurar esta frontera, proteger a nuestros militares y desarticular estas organizaciones criminales en cada oportunidad”, dijo Taylor.

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El Comando añadió que "aproximadamente 8 mil militares se encuentran actualmente desplegados en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Sur (JTF-SB) en un terreno difícil que abarca mil 954 millas".

Remarcó que "desde que asumió la misión en marzo de 2025, las fuerzas de la JTF-SB han reforzado cientos de millas de la frontera sur con barreras de alambre; han llevado a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, incluso en colaboración con el ejército mexicano; han realizado miles de vuelos de observación; y han despejado la vegetación en zonas remotas. Estas operaciones han mejorado el conocimiento de la situación por parte de la CBP, han acelerado los tiempos de respuesta y han reforzado los esfuerzos generales para desarticular la actividad ilegal liderada por los cárteles en la frontera sur".

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