El Partido Acción Nacional (PAN) arrancó formalmente con los nombramientos de quienes encabezarán la “Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad” en las entidades del país, como parte de su estrategia de organización y fortalecimiento territorial rumbo a las elecciones de 2027.

En Baja California Sur, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN nombró a Francisco Pelayo como coordinador, quien será el encargado de encabezar los trabajos del panismo en la entidad.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, entregó la constancia correspondiente y destacó que este nombramiento forma parte de una etapa nacional en la que el partido definirá a los mejores perfiles para encabezar su trabajo político y territorial en cada estado.

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“Nuestra causa más importante es salvar a México del tumor guinda. Defender a la Patria, a la Familia y hoy más que nunca a nuestra Libertad”, expresó.

Jorge Romero sostuvo que esta nueva etapa busca fortalecer al partido desde lo local, con liderazgos competitivos, cercanos a la ciudadanía y con capacidad para encabezar las causas que hoy preocupan a las familias mexicanas.

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Señaló que la designación de Francisco Pelayo responde a su trayectoria, competitividad y conocimiento de Baja California Sur, así como a la confianza de que podrá encabezar una etapa de organización, unidad y trabajo territorial para fortalecer al PAN en la entidad.

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“Hoy estamos aquí para decirte que creemos en ti, nuestro querido hermano, don Pancho Pelayo. Venimos a entregarte lo que miles de personas nos pidieron y que orgullosamente hoy refrendamos: que te conviertas en quien habrá de ser el Coordinador de la Defensa de la Patria, de la Familia y de la Libertad”, afirmó Romero Herrera.

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Francisco Pelayo agradeció al Partido Acción Nacional y a su dirigencia por apostar al futuro, renovarse y colocar a los ciudadanos en el centro de sus decisiones. Foto: x (@JorgeRoHe)

El dirigente panista aseguró que Pelayo será quien encabece este esfuerzo poniendo al centro las necesidades de las familias sudcalifornianas.

“Es la persona que realmente va a poner toda su energía por tu vida y por la de tus seres queridos”, sostuvo.

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Por su parte, Francisco Pelayo agradeció al Partido Acción Nacional y a su dirigencia por apostar al futuro, renovarse y colocar a los ciudadanos en el centro de sus decisiones.

“Tenemos un partido fuerte que hoy abre sus puertas para que, junto a millones de mexicanos, trabajemos para devolverle la grandeza y la esperanza a México y a Baja California Sur”, expresó.

Finalmente, Romero Herrera subrayó que estos nombramientos marcarán el inicio de una ruta nacional en la que Acción Nacional buscará consolidar liderazgos fuertes en todo el país y construir una alternativa capaz de defender a México, a las familias y las libertades.

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cdm